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厄文總冠軍賽後1個月骨折開刀　「神知道我該休息」歸期未定

▲▼獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠今夏喜迎前勇士核心射手湯普森(Klay Thompson)入隊，組成3巨頭陣容，今(17)日卻傳出當家後場球星厄文(Kyrie Irving)本月初訓練時遭逢左手骨折，已經動刀治療，目前沒有確切的回歸時間表。厄文本人隨後發文感謝大家的關心與祈禱，直言上賽季很漫長，「神知道我需要脫離籃球休息一下。」

8屆全明星後衛厄文2022-23賽季中來到達拉斯後，逐漸找到歸屬感，他成為「金童」唐西奇(Luka Doncic)生涯最強的搭檔，並受到獨行俠球迷的喜愛，兩人今年還聯手率隊打進睽違13年的總冠軍賽，可惜1勝4敗無緣冠軍金盃。

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▲▼獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文是唐西奇生涯最強搭檔。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠今夏透過一筆「先簽後換」的交易得到前勇士招牌球星之一湯普森，組成豪華的3巨頭陣容，新賽季依舊是奪冠熱門之一。不過厄文在總冠軍賽結束後1個月驚傳因傷動刀，球團今日宣布他在本月初的訓練中遭逢左手骨折，已接受手術治療。

厄文確切傷勢狀況及復出時間目前都還未公布，是否能趕上10月的訓練營也是未知數，獨行俠僅在聲明中表示，將視狀況來公布進一步的消息。

▲▼獨行俠厄文、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

隨後厄文本人在社群媒體上發文感謝所有人的關心，「上個賽季真的很漫長，神知道我需要脫離籃球休息一下，給自己一些時間恢復。我熱愛提升自己的技術，但現在我必須休息和康復。」

現年32歲的厄文上季出賽58場，場均能砍25.6分，5.2助攻，5籃板和1.3抄截，整體命中率達49.7%，三分命中率也有41.1%。這是他在獨行俠首個完整賽季，他去年12月曾因右腳跟挫傷連續缺席12場比賽，隔月又因右手拇指扭傷而連休了6場。

關鍵字： NBA獨行俠厄文唐西奇湯普森

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