巴黎奧運旅遊低迷　飯店與門票套票開始「降價求售」

▲巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運將在月底開幕，根據巴黎旅遊局數據預估，奧運期間約有1130萬遊客，但僅有150萬是外國遊客，也讓旅遊公司表示飯店訂房率不如預期，甚至已經開始「降價求售」。

據《Fortune》報導，旅遊公司老闆巴克漢德（Alan Bachand）過去負責過超級盃、世界杯足球賽、奧運等比賽主辦城市的飯店房間與比賽門票做成套票出售。不過據他表示，今年銷售額比過去奧運的預估要降低80%，並補充說道，「這是25年來第1次，我們願意接受比30個月前簽約飯店房間支付的費用，還要更低的價格。」他也表示現在目標是「保本」，只求不虧損就好。

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此外，航空公司也有類似困境，根據達美航空估計，遊客會在奧運期間避開飛往法國，將導致損失1億美元（約新台幣32.6億），法航則預估7月和8月將損失至少1.8億歐元（約新台幣63.9億）。

距離當地時間7月26日的開幕式時間所剩無幾，當地飯店已經透過降低房價來提高入住率，當地飯店的營運總監勒布拉斯 （Gilles Le Bras）表示，「為了與其他巴黎飯店競爭，我們被迫降低價格，因為許多飯店最初設定高價售賣，但近幾個月已經逐漸降低售價。」

根據《CoStar》在6月26日發布的數據，奧運期間巴黎飯店入住率約80%，顯著低於2021年倫敦奧運88.6%，以及2016年里約奧運的94.1%。