林昀儒巴黎奧運男單第5種子　中華男團跌出前4「8強就有硬仗」

▲林昀儒與莊智淵。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒本屆巴黎奧運「3線出擊」，出戰男單、男團和混雙，被寄予奪牌厚望，他名列男單第5種子、混雙第6種子，與莊智淵、高承睿組成的中華男團，由於世界排名從第4跌到第6，無法取得前4種子，8強賽就有硬仗，得強碰中國、德國、法國和日本其中一隊。

被譽為台灣「20年來最強選手」的林昀儒，3年前在東京奧運攜手「學姐」鄭怡靜奪銅，男單也打進銅牌戰，可惜浪費4個賽末點遭逆轉，與獎牌擦身而過，他本屆參加男單、男團和混雙3個項目，其中混雙改和陳思羽搭檔。

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▲林昀儒。（圖／中華奧會提供）

林昀儒名列巴黎奧運男單第5種子，前4種子為中國名將王楚欽、樊振東、法國右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)和巴西好手卡德拉諾(Hugo Calderano)。

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

林昀儒與陳思羽合拍的混雙項目則排在第6種子，前4種子是中國王楚欽、孫穎莎；日本張本智和、早田希娜；南韓林鍾勳、申裕斌；香港黃鎮廷、杜凱琹。

另外，由「桌球教父」莊智淵攜手林昀儒與徒弟高承睿組成的中華男團，最新世界排名從6月的第4下滑到第6，確定無緣巴黎奧運男團前4種子，中國、德國、法國、日本和南韓依序佔據前5種子。

▲林昀儒與莊智淵。（圖／中華奧會提供）

頭號種子位於上半區，第2種子進入下半區，第3、第4種子會在哪個半區得抽籤決定，預計7月24日進行抽籤。

跌出前4種子的中華男團，8強賽就有硬仗，將強碰前4種子中國、德國、法國和日本其中一隊，想奪牌就得先過這一關。

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

中華女團由鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽代表上陣，女團維持在世界第7，前6名為中國、日本、南韓、羅馬尼亞、德國和香港。