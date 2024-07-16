旅美首年進明星賽最感謝母親！今永昇太：投不好會被唸

▲大谷翔平與今永昇太。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

小熊日籍投手今永昇太旅美第1年就入選明星賽，成為第9位日籍選手在大聯盟新秀年就進明星賽的紀錄，他也在今天（16日）表示最感謝嚴厲的母親，每次努力繳出好投，就是為了不要被她唸。

今永昇太在被問到想感謝的人時，毫不猶豫的回答，「我要感謝母親，在我登板前後她總是會聯絡我，給予我一些嚴厲的建議，我的動力也來自母親的鞭策，非常感謝她。」接著他還表示，「母親很嚴厲，每當我被打安打時，她會指出哪些球不好，所以我盡量不讓她有太多批評的機會。」

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在入選明星賽時今永昇太也跟母親通知，「她先給我祝賀。」接著他問母親是否會來明星賽，卻被母親拒絕了，「她說家裡有2隻狗，不能送到寵物旅館，要照顧牠們，所以不會來。我覺得這很符合她的性格，非常有趣。」

本季今永昇太先發17場，繳出8勝2敗、防禦率2.97的成績，大聯盟前9場先發繳出恐怖的防禦率0.84，並在這段過程中拿下5勝0敗。

另外，本次國聯明星隊有2位日籍球員，分別是道奇大谷翔平，以及小熊今永昇太，2位同框的畫面也引起球迷熱議，紛紛留言，「這正是我們想看到的」、「很想知道他們在聊什麼」、「2位日本球員看起來聊得很愉快」。