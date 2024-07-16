賈吉期待和海盜狀元斯肯斯對決　盛讚他像電動角色

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

眾所矚目的MLB全明星賽將在台灣時間明天（17日）火熱登場，美聯推派金鶯賽揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）先發，對上新人年就入選明星賽的海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes），對此聯盟全壘打王、洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）就直言非常期待兩人對決，並形容斯肯斯就跟電玩人物一樣強。

Aaron Judge on Paul Skenes pic.twitter.com/nriXmcSwCE [廣告]請繼續往下閱讀... July 15, 2024

「自從他被叫上大聯盟以來，我在過去幾週看了他的幾場比賽，這是很特別、令人興奮的時刻」，賈吉談到斯肯斯時說道，「他是一位特殊的選手，就像電動當中才會出現的角色，他在投手丘上有很好的球速與控球，與他的交手一定會十分有趣」。

斯肯斯擔綱國聯明星賽先發，國聯主帥羅夫洛 （Torey Lovullo）受訪時稱更傾向讓他只投1局，「因為我們總共有11到12名投手要上場，這可能是作為教練最困難的部分，就是努力讓每個投手都參加比賽，」。

Will we get to see Paul Skenes vs. Aaron Judge in the #AllStarGame? pic.twitter.com/kmhaSA8uT4 — MLB Network (@MLBNetwork) July 15, 2024

羅夫洛的這番話也意味者斯肯斯和賈吉有可能對決不到，因為賈吉被排在美聯第四棒，對此賈吉則持不同觀點，他信誓旦旦的表示「我們的打線實力很堅強，我認為有人可以敲安或靠保送上壘，我們可以拭目以待」。