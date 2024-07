賈吉期待和海盜狀元斯肯斯對決　盛讚他像電動角色

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

眾所矚目的MLB全明星賽將在台灣時間明天(17日)火熱登場,美聯推派金鶯賽揚強投伯恩斯(Corbin Burnes)先發,對上新人年就入選明星賽的海盜「狀元郎」斯肯斯(Paul Skenes),對此聯盟全壘打王、洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)就直言非常期待兩人對決,並形容斯肯斯就跟電玩人物一樣強。

「自從他被叫上大聯盟以來,我在過去幾週看了他的幾場比賽,這是很特別、令人興奮的時刻」,賈吉談到斯肯斯時說道,「他是一位特殊的選手,就像電動當中才會出現的角色,他在投手丘上有很好的球速與控球,與他的交手一定會十分有趣」。

斯肯斯擔綱國聯明星賽先發,國聯主帥羅夫洛 (Torey Lovullo)受訪時稱更傾向讓他只投1局,「因為我們總共有11到12名投手要上場,這可能是作為教練最困難的部分,就是努力讓每個投手都參加比賽,」。

Will we get to see Paul Skenes vs. Aaron Judge in the #AllStarGame? pic.twitter.com/kmhaSA8uT4