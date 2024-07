索托也想跟大谷同隊但有點難　跟洋基續約？沒有人知道

▲索托(Juan Soto)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

MLB全明星週今天(16日)火熱登場,紐約洋基當家外野重砲索托(Juan Soto)剛轉披條紋軍團球衣就入選明星賽先發,連4年入選明星賽,先發則是生涯首次。索托在賽前坦言也想跟大谷翔平同隊,有關未來去向時,也給出了令人充滿遐想的回覆。

連續3年,索托都穿著不同的球衣在全明星週接受訪問,從生涯初期國民到教士、去年12月再被交易到洋基,索托直言有些不舒服,「穿著不同的球衣和頻繁更換球隊有點不舒服」,他用西班牙語向記者說道,「但我期待穿上它(指洋基球衣)很久了」。

索托被問到誰是最想並肩作戰的球員時,他則表示洛杉磯道奇的大谷翔平絕對是其中之一,「大谷翔平會是其中之一,不過他現在在國聯,而我在美聯,所以這有點難,但大谷翔平絕對是其中之一的選項」。

截至目前為止,索托在洋基的打擊成績可圈可點,他以2成95的打擊率、23轟、66分打點外加領先聯盟的79次保送成為紐約情迷最愛,索托今年與洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)組成外野雙雄,創造歷史級別的二人組,幫助洋基在明星賽前取得58勝40負的傲人戰績。「索托太棒了,」賈吉說道,「他是我見過最好的打擊者」。

Juan Soto was asked about his upcoming free agency: "Right now, I hope to win another championship with the Yankees. We're trying to do our best and that's what we're focused on." pic.twitter.com/rPWrbxo0HB

之後被提問自己會不會跟洋基續約時,索托也給出了回復,「有誰不想和一支一直獲勝的球隊在一起呢?」索托說道,「對我來說,當你在一支獲勝的球隊中時,能夠成為其中的一員總是一件好事,我希望與洋基隊一起贏得冠軍,我們正在努力做到最好,這就是我們所關注的」。

「如果我知道未來,」索托接著說道,「我就會去買彩票,沒有人知道未來,我很享受代表紐約洋基隊的這一刻,我很高興成為這其中的一部分,但沒有人知道明年會發生什麼」。

隊長賈吉也給予索托一定程度的肯定與支持,「這個決定完全取決於他和他的家人,作為一名隊友,我們需要支持他並向他展示紐約可以提供什麼,我認為我們的球迷確實向他表達了很多的愛,同時向他展示了他對這座城市的意義,我祝他一切順利,我相信他會做出對他最有利的正確決定」。

