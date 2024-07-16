索托也想跟大谷同隊但有點難　跟洋基續約？沒有人知道

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
MLB全明星週今天（16日）火熱登場，紐約洋基當家外野重砲索托（Juan Soto）剛轉披條紋軍團球衣就入選明星賽先發，連4年入選明星賽，先發則是生涯首次。索托在賽前坦言也想跟大谷翔平同隊，有關未來去向時，也給出了令人充滿遐想的回覆。
Juan Soto and Aaron Judge, July 15, 2024 pic.twitter.com/Ym5cx5TSVs— Yankees Pics that go Hard (@YanksPics) July 15, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
連續3年，索托都穿著不同的球衣在全明星週接受訪問，從生涯初期國民到教士、去年12月再被交易到洋基，索托直言有些不舒服，「穿著不同的球衣和頻繁更換球隊有點不舒服」，他用西班牙語向記者說道，「但我期待穿上它（指洋基球衣）很久了」。
索托被問到誰是最想並肩作戰的球員時，他則表示洛杉磯道奇的大谷翔平絕對是其中之一，「大谷翔平會是其中之一，不過他現在在國聯，而我在美聯，所以這有點難，但大谷翔平絕對是其中之一的選項」。
截至目前為止，索托在洋基的打擊成績可圈可點，他以2成95的打擊率、23轟、66分打點外加領先聯盟的79次保送成為紐約情迷最愛，索托今年與洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）組成外野雙雄，創造歷史級別的二人組，幫助洋基在明星賽前取得58勝40負的傲人戰績。「索托太棒了，」賈吉說道，「他是我見過最好的打擊者」。
Juan Soto was asked about his upcoming free agency:— Yankees Videos (@snyyankees) July 15, 2024
"Right now, I hope to win another championship with the Yankees. We're trying to do our best and that's what we're focused on." pic.twitter.com/rPWrbxo0HB
之後被提問自己會不會跟洋基續約時，索托也給出了回復，「有誰不想和一支一直獲勝的球隊在一起呢？」索托說道，「對我來說，當你在一支獲勝的球隊中時，能夠成為其中的一員總是一件好事，我希望與洋基隊一起贏得冠軍，我們正在努力做到最好，這就是我們所關注的」。
「如果我知道未來，」索托接著說道，「我就會去買彩票，沒有人知道未來，我很享受代表紐約洋基隊的這一刻，我很高興成為這其中的一部分，但沒有人知道明年會發生什麼」。
隊長賈吉也給予索托一定程度的肯定與支持，「這個決定完全取決於他和他的家人，作為一名隊友，我們需要支持他並向他展示紐約可以提供什麼，我認為我們的球迷確實向他表達了很多的愛，同時向他展示了他對這座城市的意義，我祝他一切順利，我相信他會做出對他最有利的正確決定」。
Juan Soto revealed that out of all MLB players he’d most want to team up with, Shohei Ohtani is right near the top.— Dodgers Nation (@DodgersNation) July 15, 2024
What would you give up to see this duo team up on the Dodgers?
: @snyyankees pic.twitter.com/Y4GEnu2JJB
最後，索托被問到誰是最想並肩作戰的球員時，他則表示洛杉磯道奇的大谷翔平絕對是其中之一，「大谷翔平會是其中之一，不過他現在在國聯，而我在美聯，所以這有點難，但大谷翔平絕對是其中之一的選項」。
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