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中華桌球巴黎奧運傳承　林昀儒領銜出擊、莊智淵6度叩關五環殿堂

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／CFP）

▲林昀儒 。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日正式登場，其中在桌球項目，中華桌球代表隊此次共有林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽等6位選手，分別參與男子團體、女子團體、男子單打、女子單打、混合雙打等項目。其中林昀儒、鄭怡靜都期待能有所表現，至於生涯第6度站上奧運殿堂的「桌球教父」莊智淵，此次則帶著徒弟高承睿出擊，傳承意味濃厚。

本次巴黎奧運桌球項目，中華隊男團將由林昀儒、高承睿、莊智淵攜手出擊，女團則有鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽代表上陣，男單項目包括林昀儒、高承睿，女單部分鄭怡靜、簡彤娟，混雙則是「黃金拍檔」陳思羽、林昀儒上陣。

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其中，「沉默殺手」林昀儒與陳思羽，目前世界混雙排名高居第5位情況下，於5月初正式取得奧運參賽資格，也讓此次中華隊在桌球項目取得「滿席」資格，上屆東京奧運，林昀儒搭檔鄭怡靜，為中華隊收穫桌球混雙銅牌，也是代表隊在東京奧運桌球項目唯一拿下的獎牌。

此次林昀儒在混雙改與陳思羽搭配，這也是他連續兩屆站上奧運舞台，另外在男單項目，林昀儒上屆東奧拿下第4名，與隊史首面男單奧運獎牌擦身而過，林昀儒也喊話希望此次前進巴黎花都，要打出比上屆更好成績。

▲杭州亞運中華桌球男團莊智淵、林昀儒、廖振珽。（圖／中華奧會提供）

▲「桌球教父」莊智淵 。（圖／資料照）

而現年43歲，生涯第6次踏上奧運殿堂的台灣「桌球教父」莊智淵，即便此次僅有參加男團項目，但帶著19歲的徒弟高承睿出擊，也象徵中華隊桌球世代交替傳承。

至於3度挑戰奧運舞台的台灣桌球一姐鄭怡靜，此次則專注於女單賽事，雖然上屆在混雙拿下銅牌殊榮，但女單首輪出局、女團止步8強，鄭怡靜此次力拚個人最佳成績的氣勢相當旺盛。

巴黎奧運桌球重點日程

7月27日
21:00起男、女子單打預賽
22:30混合雙打首輪（16強）

7月28日
02:00起男、女子單打64強
22:00混合雙打8強

7月29日
16:00起男、女子單打64強
23:00混合雙打4強

7月30日
02:00起男、女子單打32強
19:30混合雙打銅牌戰
20:30混合雙打金牌戰

7月31日
16:00起男、女子單打32強
21:00起男、女子單打16強

8月1日
16:00起女子單打8強
18:00起男子單打8強

8月2日
16:00起女子單打4強
17:00起男子單打4強

8月3日
19:30女子單打銅牌戰
20:30女子單打金牌戰

8月4日
19:30女子單打銅牌戰
20:30女子單打金牌戰

8月5日
18:00起男、女子團體16強

8月6日
18:00起男、女子團體16強
21:00起男、女子團體8強

8月7日
18:00起男、女子團體8強

8月8日
02:00 & 16:00男子團體4強
21:00女子團體4強

8月9日
02:00女子團體4強
16:00男子團體銅牌戰
21:00男子團體金牌戰

8月10日
16:00女子團體銅牌戰
21:00女子團體金牌戰

▲杭州亞運桌球，鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）

▲鄭怡靜 。（圖／資料照）

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運桌球林昀儒莊智淵鄭怡靜陳思羽

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