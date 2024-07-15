富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱　韓國起亞虎啦啦隊韓風應援

▲富邦悍將將在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」，邀請韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來台參與 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將將於7月27日及28日首度在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」，並邀請韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來台參與。此次音樂節將以頂級的聲光、音響規格帶給觀眾最頂的享受，並邀請了多位知名藝人參與演出。

27日的演唱嘉賓包括樂團MP魔幻力量主唱蕭秉治，情歌傳唱天后李翊君，以及創作鬼才黃明志Namewee。28日則由精靈歌手許哲珮揭開序幕，接著是台灣最具代表性樂團之一的八三夭。

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此外，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」將首度來台，與Fubon Angels一同帶來賽前表演，並在比賽開始後至看台與悍將家人們一同帶來最原汁原味的起亞虎韓風應援。

本次音樂節門票已於上週開賣，票價為600至1,580元。27日進場的悍將家人將可獲得「GUARDIANS應援旗－迷彩款」、「GUARDIANS應援手燈－熱血藍」，28日則可獲得「GUARDIANS應援旗－線條款」、「GUARDIANS應援手燈－熱情粉」。

▲富邦悍將將在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」。（圖／富邦悍將提供）