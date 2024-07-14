終結悍將連14局無得分　高國麟對古林睿煬的策略保密

▲高國麟。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

賽前3連敗的富邦悍將，靠著高國麟3局上突破古林睿煬進帳1分，中止連14局無得分的窘境，賽後談到對古林睿煬的策略，高國麟笑言，「是秘密。」而他此戰兩支安打都很關鍵，本季第2次獲選MVP。

談到終結未得分窘境，高國麟認為，「棒球就是這樣，有時候能串連，有時候無法，只能想辦法讓機率提升，需要去努力的地方，相信大家都很努力。前兩場被打很多分數，投手、野手都會有壓力，很開心今天大家能頂住壓力而贏球。」

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至於面對古林睿煬的攻擊策略，高國麟透露，「這是秘密不能講，他是很厲害的投手，就算想抓直球也不一定打得好，所以就是盡可能在球數領先時，把球打出去。」

張奕7局上掉分被扳平比數，高國麟擔任7局下首名打者，敲出二壘安打開啟反攻，他透露，「比賽後半段想著要上壘，讓攻勢可以延續，投手會越來越強，把握贏球機會，很開心可以站上得點圈，讓隊友持續進攻。」

狀元郎張育成在本周系列賽首度加入悍將陣容，高國麟認為，他帶來很正面影響，他是很厲害、個性活潑的選手，雖然跟大家還不熟悉，話不多，有一段時間沒有比賽，以現在表現來說，已經非常棒，希望他能盡全力表現到最好。