運動雲

>

終結悍將連14局無得分　高國麟對古林睿煬的策略保密

▲▼高國麟。（圖／富邦悍將提供）

▲高國麟。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

賽前3連敗的富邦悍將，靠著高國麟3局上突破古林睿煬進帳1分，中止連14局無得分的窘境，賽後談到對古林睿煬的策略，高國麟笑言，「是秘密。」而他此戰兩支安打都很關鍵，本季第2次獲選MVP。

談到終結未得分窘境，高國麟認為，「棒球就是這樣，有時候能串連，有時候無法，只能想辦法讓機率提升，需要去努力的地方，相信大家都很努力。前兩場被打很多分數，投手、野手都會有壓力，很開心今天大家能頂住壓力而贏球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於面對古林睿煬的攻擊策略，高國麟透露，「這是秘密不能講，他是很厲害的投手，就算想抓直球也不一定打得好，所以就是盡可能在球數領先時，把球打出去。」

張奕7局上掉分被扳平比數，高國麟擔任7局下首名打者，敲出二壘安打開啟反攻，他透露，「比賽後半段想著要上壘，讓攻勢可以延續，投手會越來越強，把握贏球機會，很開心可以站上得點圈，讓隊友持續進攻。」

狀元郎張育成在本周系列賽首度加入悍將陣容，高國麟認為，他帶來很正面影響，他是很厲害、個性活潑的選手，雖然跟大家還不熟悉，話不多，有一段時間沒有比賽，以現在表現來說，已經非常棒，希望他能盡全力表現到最好。

關鍵字： 棒球富邦悍將高國麟張育成MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

文化棒球隊教練團補強　網羅前味全龍內野手

文化棒球隊教練團補強　網羅前味全龍內野手

快訊／大谷翔平炸裂！「生涯第200轟」出爐　本季第29支全壘打

快訊／大谷翔平炸裂！「生涯第200轟」出爐　本季第29支全壘打

大谷翔平200轟日本第一人　道奇10局慘挨老虎再見2分砲

大谷翔平200轟日本第一人　道奇10局慘挨老虎再見2分砲

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

不會思考個人職稱！陳建州：努力帶著4支球團往前衝

不會思考個人職稱！陳建州：努力帶著4支球團往前衝

知道張育成很強　勝騎士飆K敬禮「不透露原因」

知道張育成很強　勝騎士飆K敬禮「不透露原因」

飆三振後「敬禮」勝騎士賽前主動致意　張育成：開心比賽有火花

飆三振後「敬禮」勝騎士賽前主動致意　張育成：開心比賽有火花

中華藍鐵3角合砍近50分滅日摘首勝　劉錚盼球隊體系能延續

中華藍鐵3角合砍近50分滅日摘首勝　劉錚盼球隊體系能延續

高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰：熟悉中

高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰：熟悉中

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

熱門新聞

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

文化棒球隊教練團補強　網羅前味全龍內野手

快訊／大谷翔平炸裂！「生涯第200轟」出爐　本季第29支全壘打

大谷翔平200轟日本第一人　道奇10局慘挨老虎再見2分砲

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

不會思考個人職稱！陳建州：努力帶著4支球團往前衝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1PLG會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

2文化教練團補強　網羅前味全內野

3大谷翔平炸裂！「生涯第200轟」出爐

4大谷200轟　道奇10局挨再見2分砲

5雷納德退隊　皮爾斯：他真的該考慮退休

最新新聞

1中華藍大勝歐洲勁旅烏克蘭

2「亞洲貓王」完全體再戰奧運！

3「柔道男神」楊勇緯巴黎爭金！

4拳擊超大團出戰巴黎！力拚「人人奪牌」

5高國麟突破古林睿煬的策略保密

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

金邊第二屆綜合格鬥亞錦賽

第二屆綜合格鬥亞錦賽

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366