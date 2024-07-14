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杜蘭特傷勢仍未恢復　FMVP布朗有望成替代人選

▲杜蘭特(Kevin Durant)因傷無法訓練、比賽。（圖／路透）

▲杜蘭特(Kevin Durant)因傷無法訓練、比賽。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國男籃隊近期積極備戰巴黎奧運，目前也已經抵達阿布達比準備訓練跟熱身賽，不過陣中球星杜蘭特(Kevin Durant)仍受傷病所困，無法參加隊內訓練，也不會參加後天（16 日）對澳洲的熱身賽，美媒也指出若杜蘭特無法比賽，塞爾提克新科FMVP布朗(Jaylen Brown)有望成替代人選。

雖然美國隊主帥柯爾(Steve Kerr)一再表示不擔心杜蘭特無法參加奧運，但這2週他都因小腿傷勢缺席訓練，也尚未出現可以訓練的時間。根據《The Athletic》記者瓦爾登(Joe Vardon)報導，如果杜蘭特因傷病問題無法趕上巴黎奧運，布朗可能會出現在替換名單上。

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▲布朗（Jaylen Brown）有望遞補杜蘭特進美國男籃隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗（Jaylen Brown）有望遞補杜蘭特進美國男籃隊。（圖／達志影像／美聯社）

先前2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)因膝傷退隊，由塞爾提克後場大將懷特(Derrick White)遞補。據瓦爾登報導，美國隊高層認為需要一名「防守為主的後衛」，以應對傷病或犯規困擾，因此選擇懷特，布朗也在當時被視為美國男籃「遺珠」。

27歲的布朗本季場均得到23分、5.5個籃板、3.6次助攻、1.2次抄截，季後賽的表現更加出色，場均得到23.9分、5.9個籃板、3.3次助攻、1.2次抄截，並拿下東冠MVP和FMVP。

美國男籃隊本屆擁有詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)，以及恩比德(Joel Embiid)等明星球員，外界普遍看好美國男籃隊能夠贏得奧運金牌5連霸。

▲美國男籃挑戰奧運5連霸。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

▲美國男籃挑戰奧運5連霸。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運NBA籃球杜蘭特布朗

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