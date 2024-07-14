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桑切斯首度進明星賽！　費城人8球員入選創隊史紀錄

▲費城人強投桑切斯（Cristopher Sánchez）遞補入選明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人強投桑切斯（Cristopher Sánchez）遞補入選明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

原本入選明星賽的勇士左投塞爾（Chris Sale）將於明日（15日）先發登板對戰教士，無法在明星賽投球，將由費城人強投桑切斯（Cristopher Sánchez）遞補入選明星賽，費城人本次共有8人入選明星賽，創下隊史紀錄。

27歲的桑切斯入選明星賽後，費城人本次多達8位球員入選明星賽，隊史過去從未有1年超過5名球員入選明星賽，哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）、透納（Trea Turner）將擔任國聯明星賽先發，其他5位都是投手，惠勒（Zack Wheeler）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、霍夫曼（Jeff Hoffman）、斯特拉姆（Matt Strahm），以及桑切斯。

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桑切斯本季18場先發，拿下7勝4敗、防禦率2.96的成績，生涯首度入選明星賽，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）也表示，桑切斯在成為固定輪值的第2個賽季中，生理跟心理都有所成長，「他在短時間內從一個孩子，成長為一個男人。我喜歡看到他微笑，看到他表現出情緒，因為他很長一段時間壓抑這些情緒，現在他想笑的時候會笑，想對自己生氣的時候會生氣，我喜歡看到他表現出情緒。」

總教練湯姆森進一步表示，「他能夠讓比賽慢下來，現在他遇到麻煩時會退出投手丘，深呼吸整理好思緒，然後回到比賽狀態。」

不過費城人另一位左投蘇亞雷斯因下背部痙攣，將不會在明星賽出賽，由勇士王牌左投弗萊德（Max Fried）遞補入選。

▲蘇亞雷斯（Ranger Suárez）背部不適，退出明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇亞雷斯（Ranger Suárez）背部不適。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球費城人

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