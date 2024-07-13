中華白瓊斯盃首戰「爆冷」不敵大馬　主帥坦言球員經驗少需適應

▲中華白瓊斯盃首戰不敵馬來西亞，莫巴耶斬獲全隊最高分26分。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆威廉瓊斯盃男子組賽事今(13)天迎來第一天，中華白隊首戰對決馬來西亞，面對陣中有三名外援的大馬勁旅，中華白上半場一度領先10分，然而下半場卻遭到翻盤，最終以79比84不敵馬來西亞，首戰就爆冷吞敗。

此役中華白「外援」莫巴耶上半場就獨攬15分，加上上半場中華白命中率大幅領先對手，因此帶著10分領先進軍下半場，然而下半場戰況風雲變色，第三節馬來西亞單節轟出一波29比14的攻勢將比分逆轉，中華白單節兩分球12次出手只進1球，單節命中率僅28%，也因此被對方一波帶走種下敗因。

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全場比賽中華白僅有兩位球員得分上雙，表現最好的是全場斬獲26分、8籃板的外援莫巴耶，本土球員唯一突破兩位數得分的是拿下10分的宋昕澔，游艾喆、藍少甫各有9分、8分進帳。

賽後中華白主帥桑茂森指出，這次球隊的陣容比較特別，由很多大學球員組成，也有很多年輕球員第一次打瓊斯盃，所以球員們都還需要適應，此戰被對方罰太多球以及自己失誤太多，是下一場比賽之前必須修正的地方。

第一次披上中華隊戰袍出賽的莫巴耶，表示自己非常榮幸能代表台灣出戰瓊斯盃，這次比賽當中有很多大學隊友，自己會在場上更盡力發揮，他也認為自己包含籃板、控制失誤都能再加強，他表示自己是陣中身材少數能跟對方抗衡的，期許自己在籃板球的保護上面能做得更好。