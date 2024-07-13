3度叩關五環殿堂　潘政琮帶著今年最佳成績遠征巴黎

▲潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

台灣高爾夫一哥潘政琮近期再度搶下奧運門票，是他繼里約奧運、東京奧運之後的第三屆奧運會，而他在奧運前夕於美國PGA的約翰迪爾菁英賽打出並列第二的今年度最佳成績，將帶著最好的狀況遠征巴黎。

雖然里約奧運最終以並列30名作收，但潘政琮在東京奧運捲土重來，摘下銅牌，是台灣史上第一面奧運高爾夫項目的獎牌，同時也是亞洲第一位在奧運高爾夫項目拿牌的選手。

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潘政琮在奧運前夕拚戰PGA的約翰迪爾菁英賽，取得並列第二的佳績，也因此獲得今年英國公開賽的參賽權，即使因此打算自己的行程安排，但潘政琮認為是「幸福的煩惱」，打完英國公開賽之後就會留在歐洲，動身前往法國，備戰8月1日將展開的巴黎奧運高爾夫男子組賽事。

▲台灣高球好手俞俊安。（圖／PGA提供）

▲「高球一姊」錢珮芸。（圖／達志影像／美聯社）

▲徐薇淩。（圖／體育署提供）

除了潘政琮之外，本屆巴黎奧運的高爾夫項目還有俞俊安、錢珮芸、徐薇淩，其中俞俊安、「台灣高球一姊」錢珮芸為首次參賽，徐薇淩則是繼東京奧運後二度參賽，她在上屆東京奧運最終以第15名作收。

巴黎奧運田徑重要日程

8月1日起 男子高爾夫 潘政琮、俞俊安

8月7日起 女子高爾夫 錢珮芸、徐薇淩

