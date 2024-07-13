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第2歸化體育署開綠燈！張承中點出布依德、麥卡洛2選1

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者簡名杉攝）

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

日前籃協確定跟與福爾摩沙夢想家吉爾貝克(Brandon Gilbeck)簽下一紙1+1的歸化球員合約，讓他以高柏鎧的名字成為新一任「新台灣人」，但籃協先前遲遲等不到的第二歸化球員名額，副秘書長張承中透露體育署確定開綠燈，並點出會由麥卡洛(Chris Mccullough)、布依德(Julian Boyd)二擇一。

張承中指出，籃協上週跟體育署溝通之後，體育署確定對第二位歸化球員的名額開綠燈，兩位有可能歸化的球員布依德、麥卡洛，目前布依德在台所待天數已經符合高專歸化的資格，而麥卡洛大約還差30多天，現在就等麥卡洛這次代表菲律賓出戰瓊斯盃之後，會不會再跟其他台灣職業球隊合作，等到他符合資格、徵詢也有歸化意願之後，就會交由選訓委員會評估。

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目前對於第二位歸化球員的「難關」，張承中坦言「在台灣有沒有母隊」會是影響球員歸化意願的很大因素，他直言若外籍球員在台灣有效力職業隊，球員的歸化意願會高很多，若在台灣沒有母隊的話，單以國家隊與球員談，他們的歸化意願就相對來說沒有這麼高。

而許多人提到的「外籍生」有沒有歸化可能？張承中強調，外籍生在就學期間不計入高專歸化的在台2年天數，但籃協的想法仍希望能培養年輕外籍生，若他們進入職業隊之後能待超過2年符合規定，選訓委員會就會以即戰力來評估歸化可能。

關於今年加入中華白隊的政治大學外籍生莫巴耶是否有歸化的機會？張承中指出他的情況比較特殊，由於他先前曾代表過塞內加爾青年國家隊出賽，這部分必須要再去跟FIBA溝通。

關鍵字： 布依德麥卡洛張承中籃協

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