大聯盟球衣銷售排行榜揭曉　大谷翔平排名第一

▲道奇大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

大聯盟官方日前公布上半季的球衣銷售排行榜,洛杉磯道奇球星大谷翔平打敗了費城人強打哈波(Bryce Harper)以及洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)等諸多好手,拿下銷售榜冠軍的頭銜,寫下個人紀錄。

The most popular MLB jerseys of 2024 pic.twitter.com/ZdF5RiQrf2

根據MLBShop.com上半季球衣銷量數據排行指出,大谷翔平的17號球衣名列榜首,值得一提的是,大谷翔平天使隊的球衣在2023年也排名第一,寫下個人在2支球隊都拿過球衣銷售冠軍的個人紀錄,第二名為哈波,第三名則為賈吉。

道奇隊在球衣銷售榜中前20名拿下3個席次為聯盟最多的球隊,分別是大谷翔平(1)、貝茲(Mookie Betts)(4)以及弗里曼(Freddie Freeman)(20),而洋基、費城人、大都會、教士、勇士和藍鳥隊各有兩名球員入選榜單,紅人新星克魯茲(Elly De La Cruz)(15)和金鶯捕手拉契曼(Adley Rutschman)(16)在2023年首次登上球衣銷售榜後,今年有顯著進步。

Most sold MLB jerseys over the first half of the season pic.twitter.com/6VelzrlL5w