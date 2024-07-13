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大聯盟球衣銷售排行榜揭曉　大谷翔平排名第一

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟官方日前公布上半季的球衣銷售排行榜，洛杉磯道奇球星大谷翔平打敗了費城人強打哈波（Bryce Harper）以及洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）等諸多好手，拿下銷售榜冠軍的頭銜，寫下個人紀錄。

根據MLBShop.com上半季球衣銷量數據排行指出，大谷翔平的17號球衣名列榜首，值得一提的是，大谷翔平天使隊的球衣在2023年也排名第一，寫下個人在2支球隊都拿過球衣銷售冠軍的個人紀錄，第二名為哈波，第三名則為賈吉。

道奇隊在球衣銷售榜中前20名拿下3個席次為聯盟最多的球隊，分別是大谷翔平（1）、貝茲（Mookie Betts）（4）以及弗里曼（Freddie Freeman）（20），而洋基、費城人、大都會、教士、勇士和藍鳥隊各有兩名球員入選榜單，紅人新星克魯茲（Elly De La Cruz）（15）和金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）（16）在2023年首次登上球衣銷售榜後，今年有顯著進步。

不僅在美國，大谷翔平在日本的球衣銷售也是第一，達成自2010年球員工會發表銷售球衣排行榜以來，唯一一位佔據榜首的日本球員。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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