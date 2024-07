「我將力拼第8座溫網金盃」 喬科維奇決賽前信心喊話

▲喬科維奇(Novak Djokovic)與費德勒(Roger Federer)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic),在今天(13日)以6比4、7比6 (2)、6比4擊敗穆薩提(Lorenzo Musetti)後,將在溫網最終決賽對決艾卡拉茲(Carlos Alcaraz),兩人即將上演連兩年爭冠的精彩好戲,而在決戰前喬科維奇也給自己信心喊話,朝第8座溫網金盃邁進。

Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again ???????? The 7-time champion defeats Lorenzo Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/Gx6pwb39DH

「艾卡拉茲去年在女王盃和溫布頓的表現讓我們所有人都感到驚訝,因為他連續奪冠」,喬科維奇賽後提到艾卡拉茲時說道,「他在過去幾年草地上的表現真的是非常出色,我認為我們之間有很多相似之處,尤其是在適應和調整場地的能力方面,我認為這可能是他最大的特點,就是他能夠在任何場地上都表現出色,並根據當天的對手做出調整」。

台灣時間週日(14日),喬科維奇將力爭贏得第八座溫網冠軍,以便追平「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)。喬帥也提到目前心境,「顯然,我知道費德勒在溫布頓擁有八個冠軍頭銜,而我有七個,歷史擺在我們面前,這還是我潛在的第25座大滿貫冠軍」,喬科維奇說道。

En Wimbledon(Semifinal)serbio, Novak Djokovic(2) a italiano,Lorenzo Musetti(25)6-4/7-6/6-4;final No.10 Wimbledon,buscará 8vo titulo y unirse suizo,Roger Federer(1),busca GS(25); irá final vs español,Carlos Alcaraz, quien le ganó final Wimbledon2023; Nole arriba vs Carlos, 3-2. pic.twitter.com/IRvAvPEGth

「當然,這是很大的動力,但同時也是很大的壓力和期望,當我現在踏上球場,即使我已經37歲了,還在與21歲的選手競爭,我仍然期望自己能贏得大多數比賽,而我的球迷也期望我贏得99%的比賽」。

Novak Djokovic played the violin again for his daughter after reaching his 37th Major Final #Wimbledon pic.twitter.com/TpU5gDeu5C