「我將力拼第8座溫網金盃」 喬科維奇決賽前信心喊話

▲喬科維奇（Novak Djokovic）與費德勒（Roger Federer）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），在今天（13日）以6比4、7比6 （2）、6比4擊敗穆薩提（Lorenzo Musetti）後，將在溫網最終決賽對決艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），兩人即將上演連兩年爭冠的精彩好戲，而在決戰前喬科維奇也給自己信心喊話，朝第8座溫網金盃邁進。

Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again ????????



The 7-time champion defeats Lorenzo Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Gx6pwb39DH [廣告]請繼續往下閱讀... July 12, 2024

「艾卡拉茲去年在女王盃和溫布頓的表現讓我們所有人都感到驚訝，因為他連續奪冠」，喬科維奇賽後提到艾卡拉茲時說道，「他在過去幾年草地上的表現真的是非常出色，我認為我們之間有很多相似之處，尤其是在適應和調整場地的能力方面，我認為這可能是他最大的特點，就是他能夠在任何場地上都表現出色，並根據當天的對手做出調整」。

台灣時間週日（14日），喬科維奇將力爭贏得第八座溫網冠軍，以便追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。喬帥也提到目前心境，「顯然，我知道費德勒在溫布頓擁有八個冠軍頭銜，而我有七個，歷史擺在我們面前，這還是我潛在的第25座大滿貫冠軍」，喬科維奇說道。

En Wimbledon(Semifinal)serbio, Novak Djokovic(2) a italiano,Lorenzo Musetti(25)6-4/7-6/6-4;final No.10 Wimbledon,buscará 8vo titulo y unirse suizo,Roger Federer(1),busca GS(25); irá final vs español,Carlos Alcaraz, quien le ganó final Wimbledon2023; Nole arriba vs Carlos, 3-2. pic.twitter.com/IRvAvPEGth — Bournigal Sports (@BournigalSports) July 12, 2024

「當然，這是很大的動力，但同時也是很大的壓力和期望，當我現在踏上球場，即使我已經37歲了，還在與21歲的選手競爭，我仍然期望自己能贏得大多數比賽，而我的球迷也期望我贏得99%的比賽」。

Novak Djokovic played the violin again for his daughter after reaching his 37th Major Final #Wimbledon pic.twitter.com/TpU5gDeu5C — ESPN (@espn) July 12, 2024

喬科維奇在六月初接受了膝蓋手術，復出後在溫網5場比賽中只丟了2盤，成功晉級個人第十次溫網決賽，最後他也對自己的傷勢復原表示欣慰，「我直到溫網比賽前三四天我都還不確定是否能參賽，我付出了額外的努力，儘快康復，因為這是溫網」，喬帥說道，「所以，我非常高興能夠進入決賽，因為在前幾場比賽中，我並沒有考慮到這一點，我只是想要移動得好，不要受傷，並且在移動中感覺更自由，我其實接近最佳狀態了，我有機會奪冠」。