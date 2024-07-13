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「我將力拼第8座溫網金盃」 喬科維奇決賽前信心喊話

▲喬科維奇（Novak Djokovic）與費德勒（Roger Federer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）與費德勒（Roger Federer）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），在今天（13日）以6比4、7比6 （2）、6比4擊敗穆薩提（Lorenzo Musetti）後，將在溫網最終決賽對決艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），兩人即將上演連兩年爭冠的精彩好戲，而在決戰前喬科維奇也給自己信心喊話，朝第8座溫網金盃邁進。

「艾卡拉茲去年在女王盃和溫布頓的表現讓我們所有人都感到驚訝，因為他連續奪冠」，喬科維奇賽後提到艾卡拉茲時說道，「他在過去幾年草地上的表現真的是非常出色，我認為我們之間有很多相似之處，尤其是在適應和調整場地的能力方面，我認為這可能是他最大的特點，就是他能夠在任何場地上都表現出色，並根據當天的對手做出調整」。

台灣時間週日（14日），喬科維奇將力爭贏得第八座溫網冠軍，以便追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。喬帥也提到目前心境，「顯然，我知道費德勒在溫布頓擁有八個冠軍頭銜，而我有七個，歷史擺在我們面前，這還是我潛在的第25座大滿貫冠軍」，喬科維奇說道。

「當然，這是很大的動力，但同時也是很大的壓力和期望，當我現在踏上球場，即使我已經37歲了，還在與21歲的選手競爭，我仍然期望自己能贏得大多數比賽，而我的球迷也期望我贏得99%的比賽」。

喬科維奇在六月初接受了膝蓋手術，復出後在溫網5場比賽中只丟了2盤，成功晉級個人第十次溫網決賽，最後他也對自己的傷勢復原表示欣慰，「我直到溫網比賽前三四天我都還不確定是否能參賽，我付出了額外的努力，儘快康復，因為這是溫網」，喬帥說道，「所以，我非常高興能夠進入決賽，因為在前幾場比賽中，我並沒有考慮到這一點，我只是想要移動得好，不要受傷，並且在移動中感覺更自由，我其實接近最佳狀態了，我有機會奪冠」。

關鍵字： 溫網ATP喬科維奇費德勒

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