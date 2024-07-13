大谷翔平9局掃長打貢獻勝利打點　道奇逆轉勝老虎止4連敗

Shohei Ohtani comes through in the 9th! pic.twitter.com/aNgBqXGaJh — MLB (@MLB) July 13, 2024

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇13日（台灣時間）作客老虎主場。大谷翔平9局上掃出關鍵安打貢獻勝利打點，最終以4比3險勝，中止4連敗。

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老虎前2局「出閘」，首局由格林（Riley Greene）掃出二壘安打進帳2打點，2局下馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）敲三壘安打追加2分，以3比0領先。

道奇4局上開起反攻，弗里曼（Freddie Freeman）轟出本季第14發全壘打，助道奇破蛋得分，赫南德茲（Teoscar Hernández）選到保送後，帕黑斯（Andy Pages）適時安打再下一城。

道奇在前7局都落後，直到8局上史密斯（Will Smith）、弗里曼連續安打，逼得老虎換投，赫南德茲仍突破敲出安打，帶回追平分，扳平為3比3。

道奇9局上進攻，泰勒（Chris Taylor）、巴恩斯（Austin Barnes） 敲安打攻佔得點圈，兩出局後大谷翔平掃出深遠二壘安打，以54支長打在國聯領先群雄，並且擺脫近期9打數無安打小低潮，也進帳超前分。

大谷翔平前三打席分別是三壘滾地球、中外野飛球、左外野飛球，第四打席遭到三振，終於在最後一打席發揮長打本色，此戰5打數1安打，打擊率.312、OPS為1.020。