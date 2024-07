「我沒說西班牙會贏」　艾卡拉茲受訪引噓聲後幽默回應

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今年法網新科冠軍、西班牙「前球王」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在溫網4強擊敗梅迪維夫(Daniil Medvedev)後,在接受場邊採訪時提到自己同樣備受期待歐國盃英格蘭對西班牙的最終決戰,沒想到卻引來現場球迷們開玩笑的幽默噓聲,嚇的艾卡拉茲連忙表示「我沒說西班牙會贏!」。

Carlos Alcaraz says Sunday will be a "good day" for Spanish people when he competes in the Wimbledon Gentlemen's Final and Spain take on England in the Euros final pic.twitter.com/sbXmClgmY4