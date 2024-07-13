運動雲

>

「我沒說西班牙會贏」　艾卡拉茲受訪引噓聲後幽默回應

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今年法網新科冠軍、西班牙「前球王」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在溫網4強擊敗梅迪維夫（Daniil Medvedev）後，在接受場邊採訪時提到自己同樣備受期待歐國盃英格蘭對西班牙的最終決戰，沒想到卻引來現場球迷們開玩笑的幽默噓聲，嚇的艾卡拉茲連忙表示「我沒說西班牙會贏！」。

「對於西班牙人來說，這將是一個非常棒的日子，還有歐洲盃」，艾卡拉茲說道，隨後觀眾立即發出了輕鬆詼諧的噓聲，使得艾卡拉茲不得不迅速解釋他的本意，「嘿，我沒說西班牙會贏！我只是說這會是一個非常有趣的日子」。

本身是足球迷的艾卡拉茲，在4強戰中得到了傳奇球星、皇家馬德里球中場莫德里奇（Luka Modric）的到場支持，作為今年歐洲杯克羅埃西亞隊的隊長，他從艾卡拉茲的球員包廂觀看了4強戰。

「盧卡是個非常好的人，我們見過幾次面，我們談過幾次，他說他想來看比賽，當然可以，我很佩服他，他永遠有一個位置。他是了不起的人，了不起的運動員，我非常敬仰他，很高興他能在包廂裡支持我」，艾卡拉茲說道。

最後艾卡拉茲被問及另一個體育愛好，「相比我的網球，我的高爾夫非常、非常差」，艾卡拉茲回應道，「我喜歡打高爾夫，但我不太擅長，我總是找的到球，但卻無法打直，這能幫助我稍微放鬆一下，與網球無關，讓我放鬆一點，明天我可能會打高爾夫，這是我冷靜下來的一個重要方式」。

溫網最終決戰將在台灣時間7月14日晚間開打，將由艾卡拉茲對上塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

關鍵字： 溫網ATP艾卡拉茲歐國盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

張育成9局敲二壘打首安出爐　富邦1比13不敵統一

張育成9局敲二壘打首安出爐　富邦1比13不敵統一

快訊／謝淑薇苦戰3盤止步溫網女雙4強　溫布頓跨季22連勝告終

快訊／謝淑薇苦戰3盤止步溫網女雙4強　溫布頓跨季22連勝告終

轉隊首轟前東家富邦　林益全：保持感恩的心

轉隊首轟前東家富邦　林益全：保持感恩的心

沒放棄2聯盟合作可能！陳建州：台籃禁不起這麽多次歸零

沒放棄2聯盟合作可能！陳建州：台籃禁不起這麽多次歸零

大谷翔平9局掃長打貢獻勝利打點　道奇逆轉勝老虎止4連敗

大谷翔平9局掃長打貢獻勝利打點　道奇逆轉勝老虎止4連敗

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

張育成9局敲二壘打首安出爐　富邦1比13不敵統一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雷納德退隊　皮爾斯：他真的該考慮退休

2張育成首安致潘威倫　評價布雷克

3張育成票房紅盤　球衣賣近300萬

4味全3人猛打退兄弟　樂天打台鋼

5餅總巧妙對張育成　潘威倫：還好

最新新聞

1喬科維奇將力拼第8座溫網金盃

2球衣銷售排行大谷翔平高居榜首

3桃猿「樂夏祭」送球衣兩天都有煙火

4大谷翔平30歲有感

5艾卡拉茲受訪提歐國盃招噓聲後幽默回應

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

連珍羚3度踏上5環舞台！　只想好好享受「摔出自己的柔道」

第二屆綜合格鬥亞錦賽

金邊第二屆綜合格鬥亞錦賽

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366