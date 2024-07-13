「我沒說西班牙會贏」　艾卡拉茲受訪引噓聲後幽默回應

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今年法網新科冠軍、西班牙「前球王」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在溫網4強擊敗梅迪維夫（Daniil Medvedev）後，在接受場邊採訪時提到自己同樣備受期待歐國盃英格蘭對西班牙的最終決戰，沒想到卻引來現場球迷們開玩笑的幽默噓聲，嚇的艾卡拉茲連忙表示「我沒說西班牙會贏！」。

Carlos Alcaraz says Sunday will be a "good day" for Spanish people when he competes in the Wimbledon Gentlemen's Final and Spain take on England in the Euros final pic.twitter.com/sbXmClgmY4 [廣告]請繼續往下閱讀... July 12, 2024

「對於西班牙人來說，這將是一個非常棒的日子，還有歐洲盃」，艾卡拉茲說道，隨後觀眾立即發出了輕鬆詼諧的噓聲，使得艾卡拉茲不得不迅速解釋他的本意，「嘿，我沒說西班牙會贏！我只是說這會是一個非常有趣的日子」。

Alcaraz had a hilarious moment talking about the Euros at Wimbledon



Carlos: “It’s gonna be a good day for Spanish people as well.”



*crowd boos*



Carlos: “I didn’t say Spain is gonna win. I’m just saying it’s gonna be a really fun day.”



pic.twitter.com/3A1qN4Bimz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2024

本身是足球迷的艾卡拉茲，在4強戰中得到了傳奇球星、皇家馬德里球中場莫德里奇（Luka Modric）的到場支持，作為今年歐洲杯克羅埃西亞隊的隊長，他從艾卡拉茲的球員包廂觀看了4強戰。

「盧卡是個非常好的人，我們見過幾次面，我們談過幾次，他說他想來看比賽，當然可以，我很佩服他，他永遠有一個位置。他是了不起的人，了不起的運動員，我非常敬仰他，很高興他能在包廂裡支持我」，艾卡拉茲說道。

最後艾卡拉茲被問及另一個體育愛好，「相比我的網球，我的高爾夫非常、非常差」，艾卡拉茲回應道，「我喜歡打高爾夫，但我不太擅長，我總是找的到球，但卻無法打直，這能幫助我稍微放鬆一下，與網球無關，讓我放鬆一點，明天我可能會打高爾夫，這是我冷靜下來的一個重要方式」。

溫網最終決戰將在台灣時間7月14日晚間開打，將由艾卡拉茲對上塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。