賈吉明星賽前33轟再度追平洋基隊史　生涯290轟創史無前例壯舉

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Aaron Judge blasts his 33rd homer of the seasonpic.twitter.com/GtQ9o3CKbq — MLB (@MLB) July 12, 2024

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）13日（台灣時間）對戰金鶯，3局2比1領先時，轟出陽春砲拉開比數至2分差，在明星賽前累計33轟，再次追平隊史紀錄，他曾於2022年達成這項壯舉，前一位在明星賽達標的洋基打者是1961年的馬里斯（Roger Maris）。

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賈吉第一打席面對金鶯先發投手波維奇（Cade Povich）選到保送，第二打席錯過兩顆好球，鎖定第3球曲球積極揮棒，轟出左外野全壘打，擊球初速107.4英里，飛行距離397英尺。

賈吉近期狀態下滑，近8場比賽中31打數4安打，都是一壘安打，沒有任何長打及打點。但他在交手金鶯這場比賽，總算擺脫低潮，這是他在金鶯主場所轟出的生涯累計第23轟。

而賈吉成為也洋基隊史在全季前96場比賽轟出33發全壘打的5名打者之一，這5名打者包含貝比魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle）、馬里斯（Roger Maris）、馬提尼茲（Tino Martinez）以及他自己。賈吉也曾在2022年達成這項壯舉。

據紀錄專家藍斯（Sarah Langs），賈吉生涯累計290轟，超越所有球員在生涯前一千場出賽的數量多達11轟，這是他929場比賽，還有機會堆高障礙。