紐約一哥布朗森4年近51億續約　為助尼克爭冠「少拿36億」

▲尼克一哥布朗森 。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

現年27歲的布朗森(Jalen Brunson)2022年夏天轉戰尼克，從「金童」唐西奇(Luka Doncic)的替補變成紐約一哥，他上季打出生涯年，繳出場均28.7分、6.7助攻，若不是陣中主力接連倒下，差點就挺進東區冠軍賽。據《ESPN》的消息，布朗森今(13)日與尼克達成4年1.565億美元(約50.9億台幣)的續約協議。

布朗森2年前以4年1.04億美元的價碼跳槽尼克，他本周五(當地時間)開始就能與尼克商討頂薪續約，雙方今日達成協議。《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，這位27歲全明星控衛以4年1.565億美元(約50.9億台幣)續約，這份合約將從2025-26賽季開始生效，第4年為球員選項。

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▲尼克一哥布朗森 。（圖／VCG）

值得一提的是，布朗森本來也可以2025年再續約，屆時他最高能獲得5年2.691億美元(約87.5億台幣)合約，他選擇犧牲1.13億美元(約36.7億台幣)，尼克得以避免觸發第2層硬上限；觸發第2層硬上限的隊伍在交易、簽約球員及使用選秀權上都將受到嚴重限制。

布朗森的犧牲讓尼克保持現有陣容的完整性外，還可以繼續「微調」進行其他補強，朝著總冠軍目標邁進。

布朗森堪稱這10年來最具影響力的補強範例之一，他上季場均得分來到生涯新高的28.7分，有11場例行賽單場得分突破40大關，首次入選全明星賽，並進入年度第2隊，在MVP票選中名列前5，並在季後賽連4場至少攻下40分、5助攻，締造隊史紀錄。