運動雲

>

紐約一哥布朗森4年近51億續約　為助尼克爭冠「少拿36億」

▲▼尼克主控布朗森 。（圖／VCG）

▲尼克一哥布朗森 。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

現年27歲的布朗森(Jalen Brunson)2022年夏天轉戰尼克，從「金童」唐西奇(Luka Doncic)的替補變成紐約一哥，他上季打出生涯年，繳出場均28.7分、6.7助攻，若不是陣中主力接連倒下，差點就挺進東區冠軍賽。據《ESPN》的消息，布朗森今(13)日與尼克達成4年1.565億美元(約50.9億台幣)的續約協議。

布朗森2年前以4年1.04億美元的價碼跳槽尼克，他本周五(當地時間)開始就能與尼克商討頂薪續約，雙方今日達成協議。《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，這位27歲全明星控衛以4年1.565億美元(約50.9億台幣)續約，這份合約將從2025-26賽季開始生效，第4年為球員選項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尼克布朗森、波格丹諾維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克一哥布朗森 。（圖／VCG）

值得一提的是，布朗森本來也可以2025年再續約，屆時他最高能獲得5年2.691億美元(約87.5億台幣)合約，他選擇犧牲1.13億美元(約36.7億台幣)，尼克得以避免觸發第2層硬上限；觸發第2層硬上限的隊伍在交易、簽約球員及使用選秀權上都將受到嚴重限制。

布朗森的犧牲讓尼克保持現有陣容的完整性外，還可以繼續「微調」進行其他補強，朝著總冠軍目標邁進。

布朗森堪稱這10年來最具影響力的補強範例之一，他上季場均得分來到生涯新高的28.7分，有11場例行賽單場得分突破40大關，首次入選全明星賽，並進入年度第2隊，在MVP票選中名列前5，並在季後賽連4場至少攻下40分、5助攻，締造隊史紀錄。

關鍵字： NBA尼克布朗森

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

張育成9局敲二壘打首安出爐　富邦1比13不敵統一

張育成9局敲二壘打首安出爐　富邦1比13不敵統一

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

快訊／謝淑薇苦戰3盤止步溫網女雙4強　溫布頓跨季22連勝告終

快訊／謝淑薇苦戰3盤止步溫網女雙4強　溫布頓跨季22連勝告終

轉隊首轟前東家富邦　林益全：保持感恩的心

轉隊首轟前東家富邦　林益全：保持感恩的心

沒放棄2聯盟合作可能！陳建州：台籃禁不起這麽多次歸零

沒放棄2聯盟合作可能！陳建州：台籃禁不起這麽多次歸零

杜蘭特驚呼詹皇可以再戰2028奧運　本人回應：我不會參加

杜蘭特驚呼詹皇可以再戰2028奧運　本人回應：我不會參加

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

張育成9局敲二壘打首安出爐　富邦1比13不敵統一

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雷納德退隊　皮爾斯：他真的該考慮退休

2張育成首安致潘威倫　評價布雷克

3張育成票房紅盤　球衣賣近300萬

4味全3人猛打退兄弟　樂天打台鋼

5張育成9局二壘打　富邦1比13統一

最新新聞

1賈吉生涯290轟創史無前例壯舉

2尼克一哥布朗森4年近51億續約

3喬科維奇將與小蠻牛爭溫網冠軍

4謝淑薇直落2闖溫網混雙決賽

5鋼鐵人新副總：球隊運作正常啦！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

連珍羚3度踏上5環舞台！　只想好好享受「摔出自己的柔道」

第二屆綜合格鬥亞錦賽

金邊第二屆綜合格鬥亞錦賽

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366