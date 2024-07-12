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張育成天價合約「責任重」　餅總：相信他做得到

▲▼ 張育成加盟富邦悍將中職首戰-張育成 。（圖／記者黃克翔攝）
▲張育成。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將今年季中新人選秀狀元張育成今天迎接加入中華職棒首戰，對上統一7-ELEVEn獅，張育成簽下一張史上最高的天價合約，獅隊總教練林岳平表示，「相信他可以做得到。」

昨天富邦悍將宣布與張育成簽下3.5年合約，總值高達9520萬，雖然沒有公布實際月薪等細節，但球團透露月薪是史上最高。

張育成返台發展簽下一張大約，林岳平認為，「張育成很有魅力，希望他把去年世界棒球經典賽那種可以凝聚團隊的魅力，帶到中華職棒，各隊可以更加茁壯，同時也可以帶動整個聯盟的待遇。」

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林岳平表示，「張育成一舉打破聯盟合約紀錄，代表每個選手可以追求更高的待遇，但是在追求待遇之前，選手要先加強能力，打出更精采的比賽，包括球迷人數與賽事強度都要提升，總是要有突破性的合約案例，對於聯盟是好事，未來球員有更高追尋的目標。」

不過張育成簽下高薪合約，卻也背負不小壓力，林岳平坦言，「必須要打出超乎大家想像的成績，就像人家說的，能力越強的話，責任自然越重，相信他可以做得到，只是需要一點時間適應，因為才剛回來台灣，包含調整時差，適應後能不能大放異彩，這是我們期待的。」

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供） 
▲林岳平。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 中職富邦悍將張育成統一7-ELEVEn獅林岳平棒球

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