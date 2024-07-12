大谷翔平4打數挨2K　道奇慘遭費城人橫掃吞4連敗



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上費城費城人隊，此役大谷翔平4打數沒有發揮，被三振2次，終場道奇隊1比5不敵費城人隊，3連戰遭到橫掃，苦吞近期4連敗。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，第1局首打席擊出右外野飛球遭到接殺；2局上第2打席在0比1落後、1出局滿壘狀況下遭到三振，道奇未能得分；5局上第3打席遭到三振，7局上第4打席擊出二壘滾地球刺殺。

總計大谷翔平4打數沒有安打，被三振2次，打擊率0.314，中斷連續4場安打，也中斷連續4場盜壘。

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費城人隊首局先馳得點，透納（Trea Turner）敲出中外野陽春全壘打，2局下持續搶攻，馬許（Brandon Marsh）掃出右外野陽春全壘打，幫助費城人隊取得2分領先。

道奇隊5局上打破鴨蛋，靠著拉克斯（Gavin Lux）揮出左外野陽春砲，不過費城人隊7局下用3支安打多添2分，8局下舒瓦柏（Kyle Schwarber）轟出右外野陽春全壘打，幫助球隊最後4分差勝出。

費城人投手諾拉（Aaron Nola）先發6局用了101球，65個好球，被擊出4支安打，包括一發陽春砲，送出9次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，拿下本季第11勝。