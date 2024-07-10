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陳聖平「能力比我好太多」　郭嚴文謙虛：我只是堪用

▲中職開幕戰，味全龍郭嚴文轉隊後首支安打。（圖／記者林敬旻攝）
▲郭嚴文。（圖／記者林敬旻攝） 

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅今年在季中新人選秀首輪選中前旅美23歲內野手陳聖平，由於旅美層級相似，陳聖平被球探評價打擊模板是當年郭嚴文，郭嚴文認為，「陳聖平能力比我好太多。」

陳聖平旅美生涯最高上到2A，而郭嚴文過去旅美最高打到高階1A，加上守備位置同為內野手，球探在今年選秀前時常拿陳聖平與郭嚴文相比。

談到旅美學弟陳聖平，郭嚴文表示，「他能力比我當時還要好，確實好太多了，現在環境變好了，人也比較多，當時我們連二軍的人都不是很夠，我只能算是堪用。」

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雖然旅美層級不算特別高，但郭嚴文回到中職發展，打擊有穩定表現，從2011年至今，出賽1150場，敲出1220支安打，郭嚴文認為，「當時我在Lamigo桃猿，球隊會打的人太多了，所以我打起來比較輕鬆，我真的沒辦法跟學弟比，只是打得比較久，希望學弟能保持健康，回來台灣就是換個環境。」

回想當年回到台灣打球，郭嚴文表示，「回到台灣是自己的家，適應上不是太大問題，現在學弟們運動能力與身體素質都比我當年好，現在很多球員都是蠻有實力。」

郭嚴文坦言，「打球一定有壓力，不管從哪裡來，無論是旅外回來或是高中畢業，不是每個人都可以上大聯盟，只要做好當下的事情，把自己百分之百做好，對於職棒選手來說，身體健康是最重要的。」

▲統一獅隊陳聖平。（圖／統一球團提供）
▲陳聖平。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 中職味全龍郭嚴文統一7-ELEVEn獅陳聖平

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