大谷翔平敲安被換代打　道奇1比10慘敗費城人



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上費城費城人隊，本場大谷翔平先發敲安，但不敵費城人單場3轟，終場道奇隊1比10慘敗。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，第1局首打席遭到三振，第3局第2打席擊出左外野安打，並且跑出本季第21次盜壘成功，第5局第3打席獲得四壞球保送，第7局被代打換下場。

總計大谷翔平2打數敲出1支安打，有1次四壞球，還有1次盜壘成功，被三振1次，打擊率0.315。

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費城人隊第2局先拿下3分，第4局大舉進攻，包括透納（Trea Turner）轟出滿貫全壘打與史托特（Bryson Stott）貢獻陽春砲，單局強攻6分，道奇隊第5局打破鴨蛋，畢吉歐（Cavan Biggio）敲出右外野陽春全壘打，第7局費城人隊馬許（Brandon Marsh）掃出陽春砲，幫助球隊9分差勝出。

費城人隊投手惠勒（Zack Wheeler）先發5局用了76球，47個好球，被擊出3支安打，包括一發全壘打，送出7次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，收下本季第10勝。

至於道奇隊投手米勒（Bobby Miller）先發4局用了87球，54個好球，被敲出10支安打，包含2發全壘打，投出2次三振，3次四壞球，丟掉9分自責分，承擔本季第2敗。