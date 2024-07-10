運動雲

>

大谷翔平敲安被換代打　道奇1比10慘敗費城人

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上費城費城人隊，本場大谷翔平先發敲安，但不敵費城人單場3轟，終場道奇隊1比10慘敗。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，第1局首打席遭到三振，第3局第2打席擊出左外野安打，並且跑出本季第21次盜壘成功，第5局第3打席獲得四壞球保送，第7局被代打換下場。

總計大谷翔平2打數敲出1支安打，有1次四壞球，還有1次盜壘成功，被三振1次，打擊率0.315。

[廣告]請繼續往下閱讀...

費城人隊第2局先拿下3分，第4局大舉進攻，包括透納（Trea Turner）轟出滿貫全壘打與史托特（Bryson Stott）貢獻陽春砲，單局強攻6分，道奇隊第5局打破鴨蛋，畢吉歐（Cavan Biggio）敲出右外野陽春全壘打，第7局費城人隊馬許（Brandon Marsh）掃出陽春砲，幫助球隊9分差勝出。

費城人隊投手惠勒（Zack Wheeler）先發5局用了76球，47個好球，被擊出3支安打，包括一發全壘打，送出7次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，收下本季第10勝。

至於道奇隊投手米勒（Bobby Miller）先發4局用了87球，54個好球，被敲出10支安打，包含2發全壘打，投出2次三振，3次四壞球，丟掉9分自責分，承擔本季第2敗。

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

魔鷹超時被三振　洪總抗議無效維持原判

魔鷹超時被三振　洪總抗議無效維持原判

羅戈優質先發、王正棠掃4安　富邦5比4送台鋼3連敗

羅戈優質先發、王正棠掃4安　富邦5比4送台鋼3連敗

林子偉3觸擊安打寫紀錄　樂天送兄弟下半季首敗

林子偉3觸擊安打寫紀錄　樂天送兄弟下半季首敗

去年受傷錯過經典賽　陳子豪看12強：沒有守備難入選

去年受傷錯過經典賽　陳子豪看12強：沒有守備難入選

U23中華隊力邀職棒球員　棒協徵詢旅外、中職好手助陣

U23中華隊力邀職棒球員　棒協徵詢旅外、中職好手助陣

林盛恩扛4棒敲安加打點　加碼本季第12盜

林盛恩扛4棒敲安加打點　加碼本季第12盜

天使明星三壘手復出　164轟重砲沙諾慘遭DFA

天使明星三壘手復出　164轟重砲沙諾慘遭DFA

王正棠開轟4打點　富邦6比5險勝樂天

王正棠開轟4打點　富邦6比5險勝樂天

吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球效果好

吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球效果好

徐若熙「針對比賽思考」　葉總發現多了一顆球種

徐若熙「針對比賽思考」　葉總發現多了一顆球種

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

熱門新聞

大谷翔平敲安被換代打　道奇1比10慘敗費城人

17歲杜克天才差點扳倒美國夢幻隊　詹皇熱擁NBA明年狀元大熱門

陳建州深夜PO林書豪合照　「感謝你願意回來幫助台灣籃球成長」

快訊／新職籃確定命名TPBL　台灣職業籃球大聯盟7隊聯合聲明開打

魔鷹超時被三振　洪總抗議無效維持原判

「火球男」沈家羲圓夢挑戰美職　正式加盟西雅圖水手

讀者回應

﻿

熱門新聞

117歲杜克天才差點扳倒美國夢幻隊

2大谷敲安被換　道奇1比10費城人

3陳建州PO林書豪合照：感謝你願意回來

4新職籃命名TPBL　確定7隊開打

5魔鷹超時三振　洪總抗議維持原判

最新新聞

1陳玟卉奧運量級上升　成績要超越自我

2阿根廷闖美洲盃決賽！5年僅輸過2場

3鄭宗哲本季第9轟　李灝宇掃雙安

4郭婞淳學習放空　談傷勢反覆哽咽

5職籃再分裂！林書豪突PO「半月」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

延平高中女投張子文飆K　穀保倒戈為她應援喊三振

【女籃】從小被「鴨鴨」養大　台元美女球員林文佑享受打球不忘家業

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366