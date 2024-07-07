吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球見效

記者陳立勳／天母報導

味全龍7日3比0完封台鋼雄鷹，味全投手徐若熙繳出優質先發，不過被台鋼三壘手吳念庭敲出2支安打，賽後徐若熙表示，「沒有那麼容易解決。」

徐若熙本季首次投滿6局，總計用了84球，60個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第4勝，獲選單場最有價值球員。

今天徐若熙首次與前旅日好手吳念庭對決，前2打席被擊出安打，第6局遇到危機，適時飆出三振，徐若熙表示，「吳念庭打擊很好，想說給他打，不要用多餘的球數，把他當成更高等級的打者來對決，以前對他印象就是很會打，跟日本職棒打者一樣，沒有那麼容易解決。」

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相隔1016天，徐若熙再次於例行賽先發投滿6局，徐若熙認為，「這是先發投手該有的樣子，希望後面能順利投每一場球，今天卡特球投得比較多，直球比例比較少，主要是最近直球狀況沒有很好，這種狀況已經一陣子，還是要去想辦法去投，因為要待在先發輪值，就是要想辦法吃完局數。」

徐若熙坦言，「如果卡特球狀況好，就會繼續用，畢竟每一天狀況不一樣，就是慢慢調整，今天確實會想投第7局，但就是看教練團安排。」



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）