深頸部感染差點致命　瑪仕革斯：活著真好



▲瑪仕革斯．俄霸律尼。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍一壘手瑪仕革斯．俄霸律尼去年在一軍有不少出賽機會，被帶進總冠軍戰，今年開季前因為深頸部感染，差一點送命，如今重新回到球場，也讓他有深刻體悟。

去年瑪仕革斯．俄霸律尼一軍出賽59場，2支全壘打，有10分打點，打擊率0.220，去年在總冠軍戰出賽3場，4打數敲出1支安打，今年因為身體因素，沒有趕上開季，昨天回到一軍，替補上場敲出安打，今天獲得先發機會。

3月初要打官辦熱身賽之前，瑪仕革斯．俄霸律尼一度因頸部感染缺陣，回想起當初過程，瑪仕革斯．俄霸律尼透露，「一開始是發現感冒都沒好，大概2到3個禮拜，所以才去醫院掛急診，那時候頸部都腫起來，有呼吸不到空氣的感覺，看診醫生叫我趕快轉到大醫院，才判定是深頸部感染。」

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瑪仕革斯．俄霸律尼表示，「後來進手術房處理，當時真的嚇到了，一開始聽醫生講解很緊張，感覺很嚴重，要謝謝醫生，如果再晚一點處理可能更嚴重，那時候住了三天加護病房，總共住院一個禮拜，康復之後只有一個想法，就是活著真好。」

另外，瑪仕革斯．俄霸律尼坦言，「到現在都不確定什麼原因造成感染，醫生也不太確定，但是交代以後如果有類似狀況，要趕快看醫生，出院後回到球隊，有跟體能教練討論，要如何找回爆發力，試了很多方式，一開始找不到力量，直到現在身體都是OK，重新回到球場，要更珍惜可以打球的機會，不過健康還是最重要。」