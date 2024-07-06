劉時豪發想慶祝手勢　鞏冠看劉基鴻開轟超開心

記者陳立勳／天母報導

味全龍6日11比4打敗台鋼雄鷹，中止7連敗，吉力吉撈．鞏冠單場雙轟，賽後吉力吉撈．鞏冠表示，「做了蠻多調整。」

本場吉力吉撈．鞏冠5打數敲出3支安打，包括單場雙響砲，連續2天開轟，貢獻5分打點，刷新個人新高，獲選單場最有價值球員。

談到今天表現，吉力吉撈．鞏冠表示，「上半季結束後，中間有一段時間可以休息，做了蠻多調整，也沒有過度訓練，就是在心理層面，隊友與隊友之間的溝通。」

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這兩天在上壘時有了新的慶祝動作，吉力吉撈．鞏冠透露，「是劉時豪跟我們說的動作，做起來感覺蠻不錯，可以提振士氣，可以大家一起喊聲。」

上半季球隊打擊不佳，連同戰績也不理想，吉力吉撈．鞏冠表示，「球隊狀況沒有不好，因為打擊本來就是比較多失敗，剛好遇到失敗的時候，如何去咬住，過程是蠻痛苦的，去接受痛苦，如何去努力，在球場上全力以赴。」

目前本季累積14發全壘打，緊追15轟的台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya），有關於魔鷹今年來到台灣，吉力吉撈．鞏冠認為，「魔鷹到台灣打球，對於投手來說，要投更犀利的球，直球也要投得更好，投手跟打者是相互競爭，都是一起進步，這都是好事，就像張育成要回來，很期待他的能力可以感染整個聯盟，打出更棒的球賽。」

吉力吉撈．鞏冠表示，「對於全壘打王獎項沒有想太多，一直都是把自己當對手，魔鷹是很棒的打者，現在才7月，下半季打完還有一段時間，最重要目標是球隊能夠打進季後賽，再拿一次總冠軍，但要保持平常心。」

此外，今天劉基鴻走出低潮，擊出本季第4支全壘打，吉力吉撈．鞏冠表示，「劉基鴻其實打了蠻多好球，只是被接到，今天看到他打全壘打，我在旁邊也超開心，為他感到驕傲，就是一起鼓勵，希望可以幫助球隊贏球。」



▲吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）