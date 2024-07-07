季中接手台鋼三壘指導區　鄧蒔陽笑：白頭髮突然暴增



▲鄧蒔陽。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／天母報導

台鋼雄鷹下半季在教練團進行小幅調整，原本三壘指導教練蔡昱詳轉到二軍擔任首席兼打擊教練，首席兼守備教練鄧蒔陽被賦予三壘指導任務。

下半季本周開打，台鋼在教練團進行部份調整，原先打擊教練蔡昱詳轉到二軍擔任首席兼打擊教練，主要幫助年輕球員訓練，至於原本二軍打擊教練鄭乃文調為一軍助理打擊教練，協助外籍打擊教練路易士（Luis Santos），首席兼守備教練鄧蒔陽則是頂替三壘指導工作。

去年在二軍擔任三壘指導教練，這回接下一軍三壘指導區工作，鄧蒔陽表示，「減少犯錯的機會，三壘指導區工作難在判斷，要先觀察才能判斷，瞭解每一隊習性與腳程，有很多細項要做功課，去年在二軍算是實習，像是黃甘霖教練很有經驗，我都會請他幫忙，看哪裡可以改進，慢慢去修正。」

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鄧蒔陽認為，「還是要戰戰兢兢，上半季沒有站三壘指導區，一軍與二軍強度不同，一定會有壓力，我算是新生，每天戰況不同，頭腦要清楚，其實季初就有模擬，只是後來洪一中總教練沒有分配給我，蔡昱詳教練本來就有想法想要多在二軍訓練球員，所以我都有心理準備，洪一中總教練有很多經驗，也會提醒我，我都會記起來。」

此外，鄧蒔陽開玩笑說，「這兩天三壘指導區戰下來，白頭髮突然暴增，但不能怕犯錯。」