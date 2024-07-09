林子偉3觸擊安打、霸威斯好投　樂天送兄弟下半季首敗

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿9日在台中洲際球場交手中信兄弟，雙方上演土洋左投對決，樂天派出洋投霸威斯（Manny Banuelos），遭遇中信魏碩成，本場樂天林子偉單場點出3支內野安打，搭配林泓育貢獻3分打點，終場5比2擊退中信，中信中斷3連勝，下半季首次吞敗。

樂天首局先馳得點，林立擊出右外野安打，林子偉觸擊短打形成內野安打，加上林立藉由對方投手傳球失誤上到三壘，梁家榮擊出三壘滾地球刺殺，有1分打點。

中信第3局打破鴨蛋，江坤宇掃出本季首轟，左外野陽春全壘打幫助球隊追平比數，第5局樂天重啟攻勢，林立擊出左外野安打，林子偉短打點出投手前內野安打，林泓育補上中外野二壘安打，帶有1分打點。

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樂天第7局再添分數，林政華擊出中外野安打，林立敲出右外野安打，林子偉觸擊點往三壘變成內野安打，滿壘狀況下，林泓育揮出左外野安打，一棒送回2分，第8局陳俊秀敲出安打，幫中信要回1分，不過第9局馬傑森補上適時安打，幫助樂天多拿1分保險，最後以3分差勝出。

霸威斯先發6局，用了101球，59個好球，被擊出2支安打，包括1支全壘打，投出4次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第6勝。

魏碩成先發6局，用了92球，59個好球，被敲出9支安打，投出3次三振，2次四壞球，1次觸身球，失4分，3分自責分，承擔本季第5敗。



▲林子偉。（圖／樂天桃猿提供）