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老爸開過3次骨刺手術　曹祐齊首次動刀：一度投到迷失

▲▼味全龍曹祐齊。（圖／記者李毓康攝）
▲曹祐齊。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍投手曹祐齊去年動了右手肘骨刺手術，也是人生頭一次開刀，先前已經開始在二軍出賽，隨時有機會上一軍。

去年10月曹祐齊開刀清除右手肘骨刺，原本預計今年3月可以開始投復健賽，但復健進度較慢，直到6月才開始在二軍出賽，二軍目前先發5場，防禦率3.52。

有關於近期調整進度，曹祐齊表示，「去年隊友郭郁政跟我差不多時間進行右手肘骨刺手術，但他是單純清除骨刺，我還有其他軟組織增生，所以進度稍微慢一點。」

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曹祐齊表示，「記得春訓的時候丟實戰練投，因為會有點不舒服，會去閃角度，動作有點跑掉，球速掉下來，後來訓練停下來，晚了一個多月，一度最糟的狀況是感覺自己有在出力，但卻沒有球速，也沒有控球。」

近期在二軍出賽，曹祐齊認為，「這段時間調整原本的問題，像是前導手會忘記，身體會往前跑，現在經過葉君璋總教練調整後，比之前好很多，不像先前感覺投球有點空。」

此外，曹祐齊透露，「爸爸曹竣崵球員時期開過3次骨刺手術，但這是我人生第一次開刀，開刀前右手會痛，所以不敢出力，用錯誤的動作去投，反而身體去記憶，有種使不上力的感覺，投球有一點迷失，現在出力的感覺比較正常，已經好蠻多。」

關鍵字： 中職味全龍

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