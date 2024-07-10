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「原本要幫潘威倫奪勝」　郭俊麟首場完封：真的沒想過

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅10日在天母球場9比0完封味全龍，統一郭俊麟飆出在中華職棒生涯首場完封，賽後郭俊麟坦言，「真的沒有想過。」

今天郭俊麟投完9局，用了99球，70個好球，被擊出7支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，拿下本季第3勝，獲選單場最有價值球員。

本季首位本土投手送出完封，郭俊麟表示，「沒有想過可以投這麼多局，因為一開始教練有跟我說，原本是想要幫潘威倫學長，想說進攻打者，不要拖太久，只要撐4局，後面可以交給他，想說節奏要快一點，因為怕下雨，如果下雨延賽，會浪費這場比賽。」

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第9局投出唯一保送，郭俊麟表示，「第4局結束教練也沒有說什麼，可能用球數比較少，所以讓我繼續投，第9局因為李凱威是有長打能力的打者，不希望被他打長打，雖然保送很可惜，但起碼不是輕易4球就讓他上壘，這是比較好的地方。」

第9局面臨被攻上得點圈，投手教練上來喊暫停，郭俊麟透露，「投手教練覺得得我太渴望趕快結束這場比賽，叫我不要急，希望我把節奏放慢，還是有機會，剛好是左打，只要打雙殺就有機會。」

郭俊麟開玩笑說，「最後一球看到三壘手林祖傑有一點散漫，但想說是林智勝在跑壘，應該是很穩，真的沒想過完封。」

生涯頭一場完封，郭俊麟認為，「至少知道怎麼投先發的節奏，以前都是4局用完100球，今天對方打得比較急，但至少結果是好的，如果是之前，很容易造成被長打偏多。」

郭俊麟回想，「前一次完封是日本職棒二軍最後一場出賽，但兩者意義不同，畢竟一軍與二軍壓力不同，二軍只是參考，球團與球迷想看的是在一軍幫助球隊。」

此外，郭俊麟坦言，「其實沒有說一定要投先發，畢竟我這個年紀比較尷尬，球隊需要什麼位置，就是盡量做好，如果要我投中繼，我知道怎麼去投，看球隊需求去配合。」

▲統一獅隊投手郭俊麟。（圖／統一球團提供）
▲郭俊麟。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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