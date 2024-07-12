張育成對球迷喊話　首秀目標打到球「Let It Go」



▲張育成。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將季中選秀狀元張育成今天一軍初登場，今天被排在先發第4棒，擔任指定打擊，張育成表示，「希望球迷每一場都來看我們比賽。」

今天迎接中華職棒一軍首戰，張育成表示，「蠻緊張，比在國外還緊張，跟隊友互動還有點尷尬，因為球隊只有大哥張進德、范國宸、陳仕朋比較熟，其他人都很年輕，在國外大家都會打招呼，可能這邊年輕人比較害羞。」

本場被安排扛下第4棒，但沒有上場守備，張育成表示，「剛到球隊有去找陳金鋒總教練，他說今天我只有打指定打擊，讓我先熟悉一下，本來蠻期待上場守備，一開始陳金鋒還跟我開玩笑，要我打第9棒，因為搭配號碼是999。」

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張育成坦言，「記得去年回來打世界棒球經典賽，那時候天氣比較涼，今天比較熱，我是個容易流汗的人，但其實回來第一場比賽，感覺都差不多，就是拿出最好表現，其實棒球都一樣，只是新的環境，今天練習感覺都蠻順利。」

今晚中職首秀有機會吸引破萬觀眾進場，張育成表示，「很期待，就像經典賽一樣，有很多球迷，很謝謝大家，希望每一場都可以來看我們比賽，這是最重要，不是只有一場而已，希望更多球迷來看比賽。」

本場將面對統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），張育成表示，「有聽說指叉球不錯，因為角度是從高的地方往下掉，放球點如果比較高，視覺看起來會很像好球，要注意這部份，就是先抓自己的好球帶去攻擊。」

中職首秀表現受到關注，張育成表示，「就是盡量打到球為主，結果沒辦法自己掌握，就讓結果Let It Go。」