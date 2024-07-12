杜蘭特驚呼詹皇可以再戰2028奧運　本人回應：我不會參加

▲NBA天王詹姆斯可以打到下一屆奧運？（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

即將代表美國男籃出征巴黎奧運的詹姆斯，今天在接受美國媒體NBC訪問時明確表示，「自己不會參加洛杉磯奧運，甚至會在奧運舉辦時離開那座城市。」

今年底就要滿40歲的詹姆斯（LeBron James），已經是美國奧運男籃史上，年紀最大的球員。他生涯拿過3枚奧運獎牌，分別是2004年雅典奧運銅牌，2008年北京奧運、2012年倫敦奧運都是金牌，而今年巴黎奧運的美國男籃陣容，則普遍被看好能再次奪金。

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由於詹姆斯在2023-24年美國職籃NBA賽季表現並沒有明顯退化的跡象，加上他又和洛杉磯湖人簽下2年1.01億美元（約新台幣33.1億元）的合約，等到合約走完，距離洛杉磯奧運也僅剩下不到2年。

▲詹姆斯與柯瑞今夏在美國隊聯手。（圖／VCG）

詹姆斯在接受NBC主持人麥爾文（Craig Melvin）的「今日」節目訪問時強調，「2028年我不會在那裡了（洛杉磯奧運），我確實會在洛杉磯住上1整年，但奧運期間我甚至會離開那座城市。」

美國男籃正在拉斯維加斯集訓，昨天才剛和加拿大國家代表隊進行第1場熱身賽，而在集訓期間，美國隊主力之一杜蘭特（Kevin Durant）在看到詹姆斯的狀態後，也曾直呼他一定可以打到洛杉磯奧運。