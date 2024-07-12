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快訊／張育成中職首秀新莊內野完售　下午4點半現場售票挑戰滿場

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲富邦悍將張育成。（圖／記者湯興漢攝）

記者歐建智／綜合報導

「國防部長」張育成今天（12日）要在中華職棒初登場，晚上6點30分在新莊球場出戰統一獅，富邦悍將表示，目前預售破9000張，預計下午4點30分開始現場售票，內野已完售，現場僅剩外野票。

張育成今年本來加盟大聯盟光芒隊，6月初決定返台投入中華職棒選秀，在中職選秀會獲富邦悍將選中狀元，昨天宣布雙方簽下3.5年、總值9250萬元的中職史上最大合約。

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富邦悍將昨天把張育成、張奕新入團，今天在新莊球場主場比賽是張育成在中職首度亮相出賽，球迷關注張育成中職首戰甚至是首打席的表現。

球團在下午宣布今天門票預售情況，「目前預售破9000張，接下來會依照現場買票為主，今天預計16:30開始現場售票，內野已完售，現場僅剩外野票」。

張育成今天要挑戰中職史上第1位初登場首打席開轟的旅外球員，中職之前有11位球員首戰首打席打出首轟，其中包括統一獅劉芙豪、Lamigo桃猿林立、黃敬瑋、林知譽，以及統一獅江亮緯、富邦悍將王苡丞，他們都不是旅外球員。

此外，張育成如果首場出賽開轟則是中職史上本土球員第15人，前14人中林旺衛、陳鏞基、林威助、呂明賜、吉力吉撈・鞏冠6人是旅外球員。

關鍵字： 中職棒球張育成

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