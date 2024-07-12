第二屆綜合格鬥亞錦賽　「台灣隊」首日晉級決賽表現亮眼

▲「台灣綜合格鬥隊」到柬埔寨金邊出戰第二屆綜合格鬥亞錦賽。（圖／中華民國綜合格鬥協會提供，下同）



體育中心／綜合報導

柬埔寨金邊盛大舉辦「第二屆綜合格鬥亞錦賽」，「台灣綜合格鬥隊」在首日比賽表現亮眼，首屆金牌得主尤凱文、銅牌余至誠兩位選手順利晉級決賽！另外，吳巧貞在激烈的比賽中，也成功取得複賽資格，楊濟華、李祺錄、蘇家慧等選手今天也會在複賽陸續登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼總教練黃育仁表示，今年選手實力強大，首日表現相當亮眼。



總教練黃育仁表示，今年的比賽選手實力強大，參賽國家與選手數量都超越上一屆，競爭相當激烈，他對台灣國家隊的穩定與強悍表現感到滿意，並期待能再次奪得金牌。黃育仁提到，上屆綜合格鬥銀牌得主陶奕儒在預賽中，因非八角籠模式使得籠邊纏鬥技術難以發揮，加上賽程艱辛，連番作戰後在八強賽中遭到淘汰，令人惋惜。

中華民國綜合格鬥協會名譽主席、台北市議員應曉薇表示，「感謝教育部體育署全力協助綜合格鬥國家隊，她對選手們的拼搏精神表示讚賞，並期待在各國派出最強選手應戰的同時，台灣國家隊能再次殺出重圍，為國爭光」。

▼中華民國綜合格鬥協會名譽主席、台北市議員應曉薇表示，她對選手們的拼搏精神表示讚賞。