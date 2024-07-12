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快訊／果然是莫巴耶！富邦勇士選中PLG第2位「外籍生」狀元

▲政大男籃此次共有莫巴耶、杜拉米及李允傑、王凱裕、莊朝勝等5位好手投入PLG職籃選秀。（圖／政大雄鷹籃球隊提供）

▲政大莫巴耶成PLG史上第二位外籍生狀元。（圖／政大雄鷹籃球隊提供）

記者簡名杉／台北報導

第五季PLG選秀大會今(12)晚登場，選秀會前宣布用陳范柏彥與第一輪第三順位、第二輪選秀權，與高雄鋼鐵人交易「狀元籤」的富邦勇士，果不其然用狀元籤挑中來自政大雄鷹的外籍生莫巴耶(Mbaye Mouhamedlamine)，他也成為PLG史上第二位外籍生狀元郎以及第二位來自政治大學的PLG狀元。

現年23歲的莫巴耶來自塞內加爾，身高208公分、體重105公斤，2016年才開始接觸籃球的他，很快就展現出自己的籃球天份，分別入選過塞內加爾的U16、U18、U19青年國家隊，他在高中時曾前往美國發展，直到2022年才加入政大雄鷹，並成為政大四連霸後面兩冠的絕對主力。

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莫巴耶在UBA賽場的2個球季展現主宰力，大一賽季場均就能繳出19.6分11.5籃板的成績，今年則更加進化，平均23.9分11.1籃板2.2助攻1.4抄截1.6阻攻的超全能身手，連三分球命中率都從大一的28.3%提升到43.9%，除了被喻為是「史上最強外籍生」之外，也是各隊新賽季能馬上重用的即戰力。

以狀元之姿加入富邦勇士之後，莫巴耶成為繼去年賽季的台灣藝術大學阿拉薩之後，PLG史上第二位「外籍生狀元郎」，不過當時阿拉薩並未和選進他的新竹攻城獅簽下合約，而是轉投T1聯盟，與台啤永豐雲豹簽下洋將約，另外，他也是史上第2位來自政治大學的狀元郎，前一位是目前效力桃園璞園領航猿的張鎮衙；莫巴耶明天起還將代表中華白隊，參加生涯第一次威廉瓊斯盃籃球賽。

關鍵字： 莫巴耶PLG富邦勇士政大

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