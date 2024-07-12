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謝淑薇溫網女雙、混雙都進4強！　有望一屆「雙冠」

▲▼台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基出戰澳網混雙決賽。（圖／CFP）

▲台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基。（圖／CFP）

文／中央社

台灣網球女將謝淑薇今天在溫布頓網球錦標賽與波蘭搭檔傑林斯基征戰混雙8強戰，最終以2比1的盤數逆轉搶下4強門票，加上女雙也打進4強，本屆溫網有望拚雙冠。

謝淑薇於本屆溫網同樣女雙、混雙「雙線出擊」，其中女雙與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）榮膺頭號種子，不僅已經搶下4強門票，更締造個人溫網女雙跨季22連勝，而謝淑薇今天則與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）挑戰混雙賽場，期盼力拚前進4強。

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面對英國名將莫瑞（Andy Murray）的哥哥傑米．穆雷（Jamie Murray）和美國選手湯生（Taylor Townsend）的組合，「台波聯軍」首盤與對手上演激戰，在雙方皆保住發球局的情況下，只能進入搶7局分出勝負，所幸成功壓制對手，以7比6（7比2）先馳得盤。

▲▼謝淑薇搭檔梅騰絲（Elise Mertens）奪下印地安泉女網賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇搭檔梅騰絲。（圖／達志影像／美聯社）

進入次盤後，兩組人馬依舊勢均力敵，導致再度進入搶7局，「台波聯軍」頻頻製造對手回擊失誤，一度取得4比0領先，沒想到未能把握傑林斯基的2次發球機會，遭到對手逆轉，雖然化解2個局點，但仍以6比7（7比9）讓出。

來到決勝盤超級搶10，兩人開局陷入2比5落後，不過謝淑薇和傑林斯基並未放棄，不僅狀況即時回穩，一舉扳平比分，對手還出現雙發失誤，讓他們藉機擴大差距，最後傑林斯基扣球得手，「台波聯軍」以10比5成功躋身4強之列。

關鍵字： 溫網謝淑薇

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