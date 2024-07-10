大谷第4打席被提前換代打！　總教練解釋：身體沒有異常

▲道奇日籍球星大谷翔平第4打席遭換代打。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者李立祥／綜合報導

道奇今（10日）以1比10慘敗費城人，陣中日籍球星大谷翔平在第7局被換代打，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）解釋，因為分差過大才換，大谷的身體沒有異常。

大谷首打席被3球三振，第2打席敲出左外野安打，達成連3場敲安，並跑出本季第21盜，第3打席選到保送上壘。然後在記分板寫著1比9的7局上，大谷第4打席被換代打，現場球迷對此發出噓聲抗議，這也是大谷自5月17日對紅人隊以來，本季第5次被提前換下場。

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賽後，當被問到為什麼要將大谷換下場時，道奇總教練羅伯斯表示，「因為比分差距太大，所以換上代打。」他還補充說，「大谷並沒有受傷，他很好。」

此外，根據日媒《Sponichi Annex》報導，總教練羅伯斯談到本場先發4局狂失9分的米勒（Bobby Miller），「比賽一開始他對變化球控制不佳，我認為他有一些不錯的投球，但表現不夠穩定，未能壓制打者，投球數增加，還沒辦法壓制對手，讓對方累積很多打席。」他希望米勒利用即將到來的明星週假期，恢復到最佳狀態。

7局下馬許（Brandon Marsh）陽春砲幫助費城人攻下第10分，道奇乾脆換上野手赫南德茲（Enrique Hernández）登板，主投1.1局無失分，也沒被敲安或保送。

這場比賽被視為季後賽「前哨戰」，因爲費城人是全聯盟最佳戰績的球隊，道奇則是國聯第2佳戰績，無奈系列賽首戰道奇「大比分完敗」，總教練羅伯斯也表示，「希望能迅速調整，應對明天的比賽。」