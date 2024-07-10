菊池雄星狂飆生涯新高13K　可惜牛棚砸鍋無緣勝投

Yusei Kikuchi collects strikeout No. 13, a new career high. ???? pic.twitter.com/VpXBm45Ej6 — MLB (@MLB) July 10, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

藍鳥今（10日）派出日籍左投菊池雄星掛帥先發，繳出本季最佳表現，7.1局狂飆大聯盟生涯單場最多13次三振，被敲出2支陽春砲失2分，離場時還帶有勝投資格，無奈隊友9下守不住，甚至出現再見暴投，最後3比4敗遭巨人逆轉。

比賽一開始菊池就用外角速球將巨人首棒打者亞斯特拉達（Thairo Estrada）三振，接著用曲球讓第3棒康佛托（Michael Conforto）揮空三振，精彩的表現開局，2局下再連續三振3名打者。

雖然4局下被拉莫斯（Heliot Ramos）敲出陽春砲，但接下來3名打者都順利解決；5局下連續被2名打者敲安，形成無人出局一、三壘有人，但他送出2次三振、滾地球出局，成功化解危機，隨後繼續上演三振秀，8局下再挨菲茨杰拉德（Tyler Fitzgerald）陽春砲。

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總計菊池雄星主投7.1局被擊出6支安打、失2分，投出13次三振，刷新自己在2021年7月24日對運動家創下的12次三振，也是他在大聯盟第5場取得雙位數三振。

菊池下場後由皮爾森（Nate Pearson）接手，雖然被敲出長打跟保送，但仍順利完成這局投球；9下藍鳥領先1分的情況下，推出理察斯（Trevor Richards）關門，他先順利製造滾地球出局，後續被敲安、保送，以及威斯利（Brett Wisely）適時安打，巨人扳平比分，隨後理察斯再見暴投，將勝利拱手讓給巨人。

根據大聯盟官網報導，近期深陷交易傳聞的菊池，在繳出大聯盟生涯單場最多三振後表示，「我不會關注社群媒體或有關自己的新聞，我只會準備好下一場先發比賽。」

而菊池6月先發6場，拿下2勝4敗、防禦率6.26，不算出色的成績，到了7月先發2場，防禦率卻是不錯的2.77，他也提到6月的表現不佳原因，「在6月我過於專注投好球，我的很多投球，尤其是速球，都落在好球帶中間。從對洋基的比賽開始，我開始專注於投出所有球種，並將速球位置控制好。」

巨人先發史奈爾（Blake Snell）投出本季最好表現，主投5局被敲1安、3保送、無失分，送出3次三振。

▲藍鳥日籍左投菊池雄星飆出生涯單場最多13K。（圖／達志影像／美聯社）