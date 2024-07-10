大都會補強牛棚！換來上季生涯年梅頓　持續關注市場

▲大都會經由交易獲得牛棚投手梅頓（Phil Maton）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大都會今天（10日）進行交易，以現金和日後指定球員與光芒換來上季繳出生涯年的牛棚投手梅頓（Phil Maton），大都會總管史坦爾斯（David Stearns）也希望這筆交易能補強自家不穩定的牛棚，並且會繼續關注交易市場。

根據大聯盟官網報導，截至今日賽前，大都會牛棚防禦率4.13排名聯盟第16位，但自7月以來牛棚防禦率為9.41，排名聯盟倒數第1，因此大都會總管史坦爾斯希望梅頓馬上就能幫助球隊，「他是我們認為可以很快幫助牛棚和球隊的一部分。我們將繼續關注市場上的其他選擇和對我們有意義的交易，並在未來幾週內繼續幫助球隊。」

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31歲的梅頓上季表現出色，為太空人出賽68場，繳出4勝3敗、防禦率3.00、10中繼的成績；但本季為光芒出賽40場，防禦率為4.58，表現與去年相比較為平庸，不過最近表現有所改善，近11場比賽防禦率僅0.75。

史坦爾斯也表示大都會在休賽季曾接觸過梅頓，並且非常認可他在高壓環境下的穩定表現，「他曾在休士頓的高壓環境中擔任過非常穩定的牛棚投手。今年開季雖然不佳，但我們認為他在過去1個月進行的調整帶來好的結果，很高興將他引進我們牛棚。」

大都會將支付梅頓今年剩下的625萬美元（約新台幣2.04億）薪水，而梅頓的合約還包括2025年775萬美元（約新台幣2.53億）的球隊選項，並附帶25萬美元（約新台幣815萬）的買斷金。