皇家游擊新星、勇士重砲　參加大聯盟全壘打大賽

▲皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）參加全壘打大賽。（圖／翻攝自X／MLB）

實習記者李立祥／綜合報導

又有選手表態參加大聯盟明星週全壘打大賽！皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.），今年首度入選明星賽，本季繳出15轟的他宣布參加全壘打大賽；而目前以23轟在國聯全壘打榜排名第2的勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）也確定投入全壘打大賽。

據大聯盟官網報導，小惠特出生於德州科利維爾（Colleyville），距離本次位於德州阿靈頓（Arlington）的明星賽場地，同時也是遊騎兵主場只有很短的車程，他將在鄉親面前上演全壘打大賽首秀。小惠特去年經歷突破性的球季，並創下隊史第一位達成「30轟、30盜」 賽季，今年的表現更加出色，繳出打擊三圍0.324／0.372／0.564，攻擊指數0.936，15轟、22盜的成績，首度入選明星賽。

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歐蘇納本季為勇士做出巨大貢獻，在勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）因左膝前十字韌帶完全撕裂傷宣告本季報銷後，歐蘇納以打擊三圍0.295／0.377／0.566，攻擊指數0.943，加上國聯第2多的23轟，以及國聯第1的72分打點，成為勇士陣中最強進攻火力。

雖然少了外界期盼的大谷翔平、「法官」賈吉（Aaron Judge），但目前宣布參加全壘打大賽的球員仍令人期待，包含去年獲得美聯新人王的金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）、2屆全壘打大賽冠軍大都會阿隆索（Pete Alonso）、費城人球星波姆（Alec Bohm），以及最新加入的皇家新星小惠特、勇士重砲歐蘇納。



▲勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）。（圖／翻攝自X／MLB）