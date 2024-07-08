運動雲

>

中職明星賽兩戰熱賣5.7萬張票　有望挑戰6萬人寫歷史

▲▼中職明星賽流程出爐。（圖／中職提供）

▲中職明星賽流程出爐。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽門票持續熱賣中，因週六場次幾近完售，更加開L5「攻蛋同樂區」，以親民價380元獲得許多球迷朋友支持，目前確定當天將有超過3萬人進場！週日場次目前也僅剩L4「乖乖同樂區」、外野「動滋同樂區」熱賣中，週日約2.7萬人，目前兩日推估共5.7萬人進場參與明星賽夏日派對，確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，並挑戰6萬人大關！

頂尖球星對決、六隊女孩齊聚、精彩的戰技挑戰賽、豐富的場外活動和精美明星賽商品，保證讓球迷朋友滿載而歸。一年一度的中職明星賽誠意十足，購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」，購買B1「外野動滋同樂區」的球迷可獲得「摺疊紙製望遠鏡」1組，L4「乖乖同樂區」兩日都會發放1000包乖乖餅乾（送完為止）， L5「攻蛋同樂區」親民價380元，以最優惠的票價邀請大家參與明星賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史上最頂明星賽即將在7月20、21日登場，今年在明星賽應援部分特別採取「全場環形應援」，兩日各60位女孩讓球迷朋友全場同樂不冷場，藝人嘉賓助陣明星賽，週六「丁噹」、「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋，週日「蘇慧倫」、「Bii 畢書盡」帶給大家最特別的音樂饗宴。晚間明星對抗賽由世界12強中華隊交手中職明星隊，豪華陣容重磅出擊，兩隊交戰精彩可期。

明星賽活動流程出爐，場外活動、戰技挑戰賽、明星對抗賽接連登場，球迷進場時間分別為早上11:30和早上10:30，白金特區、球星女孩簽名會資格券的球迷朋友享快速通關，提前20分鐘進場優先入場，不想錯過今年的明星賽嗎？趕緊到ibon售票系統按下購票鍵，一起進場同樂，享受今夏最盛大棒球嘉年華！

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽售票網址：https://bit.ly/3z9T2mb
 

關鍵字： 中職明星賽台灣精品夏日派對球迷盛宴人數紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／勇士、領航猿確定沒交意向書　新職籃聯盟會長莊瑞雄擔任

快訊／勇士、領航猿確定沒交意向書　新職籃聯盟會長莊瑞雄擔任

快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備　備戰PLG新賽季

快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備　備戰PLG新賽季

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

快訊／PLG職籃分裂！　勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季

快訊／PLG職籃分裂！　勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

蔡鎮宇穿短球褲惹議　球團溝通別再穿避免突兀

蔡鎮宇穿短球褲惹議　球團溝通別再穿避免突兀

快訊／陳建州有望大復活！　感謝3隊守護、捍衛PLG職籃

快訊／陳建州有望大復活！　感謝3隊守護、捍衛PLG職籃

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

熱門新聞

快訊／勇士、領航猿確定沒交意向書　新職籃聯盟會長莊瑞雄擔任

快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備　備戰PLG新賽季

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

快訊／PLG職籃分裂！　勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新職籃剩9隊？　莊瑞雄確定出任會長

2勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備

3大谷翔平雙盜　本季最速20轟、20盜

4PLG職籃分裂！　3隊宣布續留打第5季

5大巨蛋「吃球」爭議　獅：需要改善

最新新聞

1比男籃少！　瓊斯盃女籃出賽費3000元

2張育成降臨悍將主場自主訓練

3陳建州：感謝3隊守護捍衛PLG職籃

4泫雅登台獻唱　大巨蛋主場破2萬

5莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366