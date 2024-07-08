巴黎歷史建築舉辦奧運比賽　榮軍院、協和廣場不同風貌

▲榮軍院與加列尼元帥大道。（圖／翻攝自巴黎奧運官網）

實習記者李立祥／綜合報導

榮軍院的金色穹頂、協和廣場上的盧克索方尖碑、亞歷山大三世橋，都是法國巴黎著名地標，而本次奧運也結合歷史建築，為這座城市增添不同風貌，

據巴黎奧運官網報導，這些知名地標如今都被看台環繞，不過要在巴黎最代表性的地點建造奧運場館，對組委會來說是一項艱難的任務。如今大部分建築都完工，他們也向大家展示，協和廣場城市公園總經理柯雷特（Mathieu Collet）表示，「從看台最高處，可以看到場上運動員的精彩表現，以及艾菲爾鐵塔的壯麗景色。」

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佔地7.6公頃的協和廣場是巴黎最大的廣場，將在奧運期間舉辦3對3籃球、自由式BMX、霹靂舞和滑板比賽。從年初開始卡車頻繁進出，每天有100至250名工人在現場工作，巴黎市中心場館計畫負責人表示，「我們與市政府合作，既突出巴黎古蹟，也對其進行了保護，當我們靠近盧克索方尖碑時，我們也非常小心。」

▲協和廣場。（圖／達志影像／美聯社）

榮軍院臨時場館也有類似問題，在榮軍院前的加列尼元帥大道，2側已經架設可容納4000名觀眾的看台，這裡將成為射箭、公路自由車、馬拉松比賽場地。位於塞納河上的亞歷山大三世橋，也設立600個座位的看台，除了可以欣賞巴黎景色，也可以看到鐵人3項和馬拉松游泳比賽。

距離奧運開幕還有18天，巴黎奧運組委會執行長托布瓦 （Étienne Thobois）表示，眾人期待的奧運也準備好了，「一切都在有條不紊的進行著，最難的結構工程目前已經完成。」

▲亞歷山大三世橋。（圖／達志影像／美聯社）