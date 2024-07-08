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奧運前獲英國公開賽參賽權打亂行程　潘政琮：幸福的煩惱

▲台灣旅美高球好手潘政琮 。（圖／翻攝自潘政琮IG）

▲台灣旅美高球好手潘政琮 。（圖／翻攝自潘政琮IG）

文／中央社

台灣好手潘政琮今天在PGA約翰迪爾菁英賽，以260桿、排名並列第2作收，並獲得今年英國公開賽參賽權，儘管打亂原有行程安排，但潘政琮笑稱：「這是幸福的煩惱」。

潘政琮今天在約翰迪爾菁英賽最終回合表現優異，全場抓9博蒂、吞2柏忌，繳出全場次低的64桿，儘管最終仍以4桿差距不敵奪冠的湯普森（Davis Thompson），但潘政琮仍靠這場賽事收穫滿滿。

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靠著這場比賽並列第2，讓潘政琮生涯第4度獲得年度四大賽之一的英國公開賽參賽資格，他過去生涯分別在2014、2019及2021年參賽，但都未能晉級。

潘政琮在接受中央社記者訪問時說道：「拿到英國公開賽參賽權後，讓原本安排好行程都有點打亂，加上10天後就要開打了，住宿也是很大問題，不過這一切都是幸福的煩惱。」

潘政琮透露，英國公開賽一直都是他賽事願望清單的首選，「但不知道為什麼，過去3次我總是打不好，希望這次結果能有所不同。」

無獨有偶，上屆東京奧運前，潘政琮同樣也是先參加英國公開賽後，才急忙飛到東京參賽，但最終獲得史上首面高爾夫銅牌。

潘政琮透露，原本預計下週還要留在美國參加一場比賽，現在會先取消，直接飛往英國備戰，等到打完英國公開賽後，就可能直接待在歐洲，準備前往巴黎參加8月1日開打的高爾夫男子組賽事。

除喜獲英國公開賽資格外，潘政琮這場並列第2，也讓他賺進大把聯邦盃季後賽積分，讓他排名躍升到第83名，很有機會在下個月闖進季後賽席次（前70名）。

關鍵字： 2024奧運2024奧運高球巴黎奧運潘政琮

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