詹皇自願為湖人降薪近1億　談錯失K湯、迪羅臣：不會坐在這哭

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA天王詹姆斯(LeBron James)上周與湖人重新簽訂2年合約，他自願降薪近300萬美元(約9700萬台幣)，讓洛城避免觸發團隊薪資「第2層硬上限」，他以婚姻關係為例，直言任何關係都需要雙方共同努力，「我對減薪絕對沒問題！」至於洛城今夏補強失利，詹皇也處之泰然。

根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的最新消息，詹姆斯原本最高可與湖人重簽2年1.04億美元(約台幣33.7億)的合約，但最終合約價碼為1.01355億美元(約32.8億台幣)，他少拿了近300萬美元(約9700萬台幣)，讓紫金大軍避免觸發「第2層硬上限」。

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詹姆斯接受《洛杉磯時報》訪問解釋自己降薪的原因，「就像你在一段關係中一樣，我已經結婚很久了，我和我的妻子從高中就在一起，有時候你必須做一些事情......你必須明白，在一段關係中，為了讓關係能夠運作，雙方都必須付出努力。」

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯說，他完全理解若湖人觸發「第2層硬上限」，將會面臨很多困難，未來將難以改善團隊陣容，例如無法打包多位球員進行交易換取另1名球員，「我已經與湖人合作了7年，我對減薪絕對沒有問題。」

詹姆斯續約前，就曾傳出他願為了引進第3巨頭而降薪，但他心中3名理想目標很快都和別隊簽約，哈登(James Harden)與快艇續約2年、瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)轉戰巫師，湯普森(Klay Thompson)則前進獨行俠。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

對於湖人今夏補強失利，詹姆斯處之泰然，他接受《ESPN》訪問時強調，這種事需要「雙方同意」，洛城高層已經努力做好自己的工作，只是最終沒成功，「這很正常，這是生意的一部分。我在這個行業已經待了足夠長的時間，知道有時會成功，有時則不會。」

「因此，我們不會坐在這裡說謊或為此哭泣。湯普森是一位偉大的球員；顯然，迪羅臣(DeMar DeRozan)也是偉大的球員；瓦倫修納斯是我們洽談過的球員之一，但我們繼續前進，看如何繼續變得更好。」