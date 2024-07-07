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烏加特致勝點球加持　烏拉圭淘汰巴西闖美洲盃4強

▲烏加特（Manuel Ugarte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏加特（Manuel Ugarte）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美洲盃8強淘汰賽，今天（7日）由「森巴軍團」巴西迎戰烏拉圭，兩隊在比賽中展現強大防守韌性，合計只有四次射正，一共產生41次犯規並且在運動戰中雙方皆沒有進球，以0比0將戰線逼入點球大戰，最終烏拉圭在第五點憑藉著烏加特（Manuel Ugarte）踢進關鍵一分下，4比2戰勝巴西順利晉級4強。

巴西與烏拉圭今天進行了一場強硬而鐵血的比賽，綜觀整場兩隊多次發動進攻後大多都被對面防守人員直接破壞，第74分鐘，烏拉圭南德茲（Nahitan Nández）因為對巴西羅德里戈（Rodrygo）危險鏟球而被紅牌罰下，但巴西在剩下來的21分鐘內沒能把握機會，仍然無法突破對方少一人的狀況下取得進球，鏖戰至正規時間結束後比賽0比0進入PK大戰。

第一點，烏拉圭門將羅切特（Sergio Rochet）成功擋下米利唐（ Éder Militão）的點球，加上隊友魯伊斯（Douglas Luiz）順利進球，烏拉圭先馳得點取得領先，儘管巴西門將貝克（Alisson Becker）接下來擋住一球，幫助巴西延長戰局，無奈烏加特在最後踢進奠定勝基的點球，終場烏拉圭就以4比2拿下比賽，順利晉級。

「這是一場非常緊張的比賽，對陣的是一個非常強硬的對手，最後幾分鐘有人倒地，我們很年輕，最後也表現出我們硬漢的性格，」烏拉圭門將羅切特賽後說道，「我們在點球大戰中獲勝，我擋住了一球，事實是烏拉圭這支球隊本來就應得這巨大幸福，這場勝利是這個國家應得的，我們非常興奮，所以我們會爭取更多」。

關鍵字： 足球美洲盃巴西烏拉圭

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