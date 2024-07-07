運動雲

>

洋基隊史新秀首位　萊斯單場三響砲率隊轟垮紅襪止4連敗

▲萊斯（Ben Rice）。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊斯（Ben Rice）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（7日）在主場續戰紅襪，昨天遭逆轉吞敗的條紋大軍今天一吐怨氣，靠著開路先鋒、26歲「高齡」新秀萊斯（Ben Rice）單場轟出三發全壘打為首的好表現下，以14比4痛宰紅襪，終止最近4連敗的小低潮，而萊斯也成為洋基隊史第一位能達成單場三響砲的新秀球員，寫下紀錄。

1局下半主場洋基就率先發動攻勢，開路先鋒萊斯在纏鬥六顆球後鎖定一記紅中91英里的卡特球，一棒扛出右外野大牆形成陽春砲，幫助球隊先馳得點，開轟後萊斯也成為洋基隊史自1962年崔許（Tom Tresh）後，生涯首年就擁有至少2支首局首打席全壘打的新秀球員。

至於客隊紅襪則是在3局上半成功突破洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole），靠著連續安打取得3比1反超，但條紋大軍馬上在下個半局予以回應，維杜戈（Alex Verdugo）敲出本季第10轟是一發兩分砲，雙方戰至3比3平。

緊接著時間來到5局下半，洋基單局狂敲5支安打進帳6分，其中包括萊斯單場第2支全壘打，洋基取得10比4遙遙領先。7下洋基攻勢再起，拉梅修（DJ LeMahieu）的適時安打先是幫助球隊打進第11分，隨後登場的萊斯大棒一揮，轟出一發406英尺大號三分砲，單場第3轟，萊斯此戰進帳7分打點，除了成為洋基隊史新人年就敲出單場三響砲的球員，也追平洋基新秀單場最多打點的紀錄，終場洋基就以14比4大勝紅襪，終止4連敗。

「這一切發生得太快了」，萊斯賽後受訪時說道，「謝天謝地，那真是太棒了，這絕對是我永遠不會忘記的一天，這對我們來說是一場對家鄉球隊的重大勝利」。「第一局他就以全壘打定下基礎，打造傳奇的一天，有件事他永遠不會忘記」，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也對子弟兵讚譽有加。

關鍵字： MLB紐約洋基萊斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

劉時豪發想慶祝手勢　鞏冠看劉基鴻開轟超開心

劉時豪發想慶祝手勢　鞏冠看劉基鴻開轟超開心

雙響轟炸大巨蛋史上第一人　許基宏：太好了！有留名不錯

雙響轟炸大巨蛋史上第一人　許基宏：太好了！有留名不錯

暴力猿打趴布藍登　樂天輕取富邦下半季首勝開張

暴力猿打趴布藍登　樂天輕取富邦下半季首勝開張

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

熱門新聞

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平本季第28轟　生涯兩百轟Ｍ1

2「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　驚傳死會了

3難攻勝騎士　平野惠一讚獅子軍守備

4溫網「世界第一球后」爆冷出局　21連勝紀錄中斷

5布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成

最新新聞

1安聯小小世界盃決賽　35隊拚冠軍金盃

2萊斯單場三響砲率洋基中止4連敗

3迪羅臣3年約「先簽後換」當國王

4「字母哥」率希臘擊敗斯洛維尼亞

5「大皇子」布朗尼夏聯首戰表現掙扎

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366