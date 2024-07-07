洋基隊史新秀首位　萊斯單場三響砲率隊轟垮紅襪止4連敗

▲萊斯（Ben Rice）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（7日）在主場續戰紅襪，昨天遭逆轉吞敗的條紋大軍今天一吐怨氣，靠著開路先鋒、26歲「高齡」新秀萊斯（Ben Rice）單場轟出三發全壘打為首的好表現下，以14比4痛宰紅襪，終止最近4連敗的小低潮，而萊斯也成為洋基隊史第一位能達成單場三響砲的新秀球員，寫下紀錄。

1局下半主場洋基就率先發動攻勢，開路先鋒萊斯在纏鬥六顆球後鎖定一記紅中91英里的卡特球，一棒扛出右外野大牆形成陽春砲，幫助球隊先馳得點，開轟後萊斯也成為洋基隊史自1962年崔許（Tom Tresh）後，生涯首年就擁有至少2支首局首打席全壘打的新秀球員。

至於客隊紅襪則是在3局上半成功突破洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole），靠著連續安打取得3比1反超，但條紋大軍馬上在下個半局予以回應，維杜戈（Alex Verdugo）敲出本季第10轟是一發兩分砲，雙方戰至3比3平。

緊接著時間來到5局下半，洋基單局狂敲5支安打進帳6分，其中包括萊斯單場第2支全壘打，洋基取得10比4遙遙領先。7下洋基攻勢再起，拉梅修（DJ LeMahieu）的適時安打先是幫助球隊打進第11分，隨後登場的萊斯大棒一揮，轟出一發406英尺大號三分砲，單場第3轟，萊斯此戰進帳7分打點，除了成為洋基隊史新人年就敲出單場三響砲的球員，也追平洋基新秀單場最多打點的紀錄，終場洋基就以14比4大勝紅襪，終止4連敗。

Let Rice Cook. pic.twitter.com/2or2YvJdqu — New York Yankees (@Yankees) July 6, 2024

「這一切發生得太快了」，萊斯賽後受訪時說道，「謝天謝地，那真是太棒了，這絕對是我永遠不會忘記的一天，這對我們來說是一場對家鄉球隊的重大勝利」。「第一局他就以全壘打定下基礎，打造傳奇的一天，有件事他永遠不會忘記」，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也對子弟兵讚譽有加。