運動雲

>

雙響轟炸大巨蛋史上第一人　許基宏：太好了！有留名不錯

▲▼許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

許基宏6日在台北大巨蛋演出雙響砲，成為大巨蛋啟用以來第一人，關鍵9局上兩分砲，幫助兄弟以3比2逆轉勝，他賽後表示，「自己的隊友，尤其是投手非常辛苦，他們壓制對方這麼久，我們一直沒有把分數打下來，需要分數幫投手解套，也歸功大家沒放棄努力上壘，結果對我們是好的。」

統一獅先發洋投勝騎士壓制兄弟打線，許基宏終於在5局上開轟破蛋得分，談到該打席，許基宏表示，「大家都知道他是控球好的投手，賽前有擬定策略，但會有成功或失敗，當下有掌握好設定的球路，好好的把球打出去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

兄弟總教練平野惠一透露，「許基宏前一戰沒有先發，此戰因陳子豪手腕不舒服，再回到先發陣容，相信他應該心裡有點不甘心，這場比賽有表現出來幫助球隊。」對此，許基宏則說，「教練每天有想法，選手把自己準備好，不會有太多想法，準備好每一天，有上場就把握。」

9局上逆轉轟相當振奮，個人前一次雙響已經是2020年，他表示，「確實很久了，當然希望天天能發生這樣好事，但這是不太可能的，所以只能維持好自己的狀況。」

前一戰兩隊單場出現4轟，許基宏此戰再敲2轟，他表示，「巨蛋沒有比較容易轟，剛好有設定到，可能中間有一段時間，身體狀況好一些，不是在炎熱的球場，只能這樣解釋了。」締造大巨蛋雙響第一人紀錄，他笑言，「太好了，有留名不錯。」

關鍵字： 棒球兄弟許基宏大巨蛋逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

林凱威防禦率破6　葉總直接點出問題

林凱威防禦率破6　葉總直接點出問題

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

熱門新聞

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷脫序丟「冰粽」！聯盟、球團齊聲譴責

2江坤宇聰明　平野巨蛋想起被逆轉

3克迪頂替艾士特　徐基麟周日重啟

4點出伍立辰特色　王建民評估定位

5富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

最新新聞

1莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍

2打趴布藍登　樂天下半季首勝開張

3劉時豪發想　鞏冠看劉基鴻轟開心

4難攻勝騎士　平野惠一讚獅子軍守備

5布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366