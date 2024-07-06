雙響轟炸大巨蛋史上第一人　許基宏：太好了！有留名不錯

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

許基宏6日在台北大巨蛋演出雙響砲，成為大巨蛋啟用以來第一人，關鍵9局上兩分砲，幫助兄弟以3比2逆轉勝，他賽後表示，「自己的隊友，尤其是投手非常辛苦，他們壓制對方這麼久，我們一直沒有把分數打下來，需要分數幫投手解套，也歸功大家沒放棄努力上壘，結果對我們是好的。」

統一獅先發洋投勝騎士壓制兄弟打線，許基宏終於在5局上開轟破蛋得分，談到該打席，許基宏表示，「大家都知道他是控球好的投手，賽前有擬定策略，但會有成功或失敗，當下有掌握好設定的球路，好好的把球打出去。」

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兄弟總教練平野惠一透露，「許基宏前一戰沒有先發，此戰因陳子豪手腕不舒服，再回到先發陣容，相信他應該心裡有點不甘心，這場比賽有表現出來幫助球隊。」對此，許基宏則說，「教練每天有想法，選手把自己準備好，不會有太多想法，準備好每一天，有上場就把握。」

9局上逆轉轟相當振奮，個人前一次雙響已經是2020年，他表示，「確實很久了，當然希望天天能發生這樣好事，但這是不太可能的，所以只能維持好自己的狀況。」

前一戰兩隊單場出現4轟，許基宏此戰再敲2轟，他表示，「巨蛋沒有比較容易轟，剛好有設定到，可能中間有一段時間，身體狀況好一些，不是在炎熱的球場，只能這樣解釋了。」締造大巨蛋雙響第一人紀錄，他笑言，「太好了，有留名不錯。」