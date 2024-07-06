莊智淵、林昀儒挺進WTT挑戰賽男單8強　桌球教父今晚拚男雙冠軍

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥林昀儒昨(5)日在WTT曼谷球星挑戰賽1日3戰，今(6)日下午再度登場，與印度好手賈納納塞卡倫(Sathiyan Gnanasekaran)爭搶男單8強門票，僅花25分鐘就以直落3拍下對方晉級，稍早「桌球教父」莊智淵也以總局數3比1力克印度「黑馬」沙赫(Manush Utpalbhai Shah)，晚間還將爭奪男雙冠軍。

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▲林昀儒。（圖／中華奧會提供）

高居世界第7的林昀儒，下午在WTT曼谷球星挑戰賽男單16強碰上世界第68的賈納納塞卡倫，開賽就打出6比0猛攻，以11比6先下一城，2、3兩局持續宰制局面，以兩個11比9收拾對手，整場僅花25分鐘就以直落3勝出，順利晉級8強。

▲莊智淵。（圖／中華奧會提供）

稍早「桌球教父」莊智淵也打出精彩戰役，他對上前一場「爆冷」擊敗南韓一哥張禹珍的印度「黑馬」沙赫，雖以8比11先讓出首局，接著很快回穩連下3局，以11比7、11比5、14比12後來居上，也只打了35分鐘就收下8強門票。

另外，「山豬」廖振珽也以直落3擊敗法國選手多爾德(Esteban Dorrd)，替我國男單再搶下一個男單8強席次。

「桌球教父」莊智淵預計今晚9點30分左右，與「徒弟」高承睿聯手出戰男雙決賽，對手是日本組合張本智和、松島輝空；台灣師徒檔昨日4強賽以3比0淘汰新加坡周哲宇、蔡劭恒。

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）