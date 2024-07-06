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陳傑憲鼓勵陳聖平記得「耍帥」　吳念庭首安瞬間兒子關電視

▲統一獅陳傑憲、陳聖平。（圖／記者楊舒帆攝）

▲統一獅陳傑憲、陳聖平。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅首輪陳聖平5日在大巨蛋中職首秀，前兩打席都吞三振，直到8局下首安出爐，陳傑憲鼓勵他享受比賽，更提醒他上壘後要比一下動作，展現在球場上很有自信的一面。

陳傑憲透露，過去就會看陳聖平在網路上比賽影片，「他的打擊和守備都很不錯，但旅外球員回到台灣，都需要有時間適應，對自己期許比較高，其實他們都有很好的資質和能力，換個地方打球，回到台灣是最熟悉的環境，其實可以好好享受。」

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陳聖平首安之後，休息室隊友都替他開心，特別是陳傑憲對他喊了一句「比一下（台語）」，提醒他上壘可以做慶祝動作，不過陳聖平太緊張沒有做出來。因此6日賽前，陳傑憲再次提醒他，想看他在球場展現很有自信的樣子，所以上壘可以做動作，至於要做什麼樣的動作？陳傑憲笑言，「帥就好！」

下半季旅外球員投入中職，提升比賽精彩度，日前好友吳念庭在中職首安出爐，陳傑憲休假日也關注，他也分享一段趣事，「我們在安可家看台鋼比賽，結果念庭出場後，我兒子突然拿遙控器把電視關掉，所以我們沒看到首安瞬間，重開電視只看到重播。」陳傑憲也說，「祝福念庭可以越來越好，有旅外球員的加入會讓中職更精彩，大家都會互相學習。」

關鍵字： 統一獅陳聖平陳傑憲中職念庭

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